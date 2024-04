Ordinanza vieta l’utilizzo del vetro e il commercio itinerante

Milano, 12 aprile 2024 – In occasione della Milano Design Week, in città dal 15 al 22 aprile in concomitanza con il Salone del Mobile, il Comune di Milano ha emesso un’ordinanza – in vigore dalle ore 14:00 di lunedì 15 aprile fino alle ore 5:00 di lunedì 22 aprile – che prevede alcune misure nelle zone caratterizzate da una maggiore concentrazione di eventi e quindi di affluenza di pubblico: 5 Vie, Brera, quartiere Brolo, Durini, Isola, Monumentale, Porta Venezia e Tortona.

In particolare, l’ordinanza vieta dalle ore 19:30 fino alle ore 5:00 del giorno successivo la vendita o la distribuzione (anche gratuita) di bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto. È consentita invece agli esercizi commerciali la vendita di bevande alla spina, purché in contenitori di plastica o carta, così come la consumazione in contenitori di vetro all’interno dei locali o nei dehors con il servizio al tavolo. Nelle aree indicate, inoltre, è vietato anche il commercio itinerante su area pubblica (compreso lo “street food”).

Per decongestionare il traffico veicolare e consentire una migliore fruizione da parte del pubblico, alcune delle aree più ricche di eventi e appuntamenti saranno temporaneamente pedonalizzate: via Tortona e via Savona, largo Treves e via Solferino (tra largo Treves e via Pontaccio) in zona Brera e via Durini, in cui saranno ridotti gli orari per i veicoli derogati per il periodo dell’evento.