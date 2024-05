Milano, 15 maggio 2024 – Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo organizza per domenica 19 maggio alle ore 16.30 un convegno a Milano, presso la Fabbrica dell’Esperienza (via Francesco Brioschi, 60) dal titolo “Rivolta femminile oggi. Sulla via di Carla Lonzi”.

Il Convegno è un’occasione preziosa per ascoltare voci autorevoli, in un dialogo che metterà al centro le istanze di rivolta femminile, sempre più necessarie.

La figura di riferimento è Carla Lonzi, pensatrice femminista contemporanea, studiata in tutto il mondo, a partire dalle ultime pubblicazioni che la riguardano: la riedizione di Autoritratto (La Tartaruga-La Nave di Teseo), e le nuove uscite: Ti darei un bacio (Moretti & Vitali), Carla Lonzi. Una filosofia di trasformazione (di Annarosa Buttarelli, Feltrinelli).

Atteso un annuncio clamoroso da parte di Annarosa Buttarelli, curatrice del Fondo Lonzi presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.

Chi è Carla Lonzi

Carla Lonzi (1931 – 1982) è stata una figura di primo piano nella cultura filosofica e nel femminismo, non solo in Italia. Ha iniziato la sua carriera come critica d’arte, collaborando con riviste importanti e dedicandosi allo studio e alla promozione dell’arte contemporanea. La sua visione critica si è presto estesa oltre i confini dell’arte per abbracciare questioni più ampie legate alla società e all’assenza delle donne dalla storia costruita dagli uomini. Nel corso degli anni Sessanta e Settanta, Carla Lonzi è diventata una iniziatrice del femminismo della differenza sessuale e della libertà, co-fondando il gruppo “Rivolta Femminile” insieme a Carla Accardi e Elvira Banotti.

Le relatrici

Intervengono al convegno:

Elisa Bosisio: è attivista femminista e PhD Candidate in Filosofia presso l’Università di Roma Tre. Ha studiato tra l’Università Statale di Milano, il dipartimento di Humanities dell’Università di Utrecht e l’IPAK-Centar di Belgrado.

Cristiana Collu: Storica dell’arte e tra le più autorevoli direttrici di museo, con un forte impegno nella promozione dell’arte contemporanea. Ha recentemente completato un ciclo di oltre otto anni alla guida della Galleria Nazionale di Arte Moderna e contemporanea di Roma, da lei radicalmente rigenerata.

Giulia Siviero: lavora al Post, dove ha anche un blog, collabora con Il Manifesto e si occupa di questioni maschili e movimenti delle donne. Femminista, si è formata con il pensiero della differenza sessuale e la comunità filosofica di Diotima. È attiva in “Non Una di Meno”. Recentemente ha pubblicato Fare femminismo (ed. Nottetempo).

Annarosa Buttarelli: filosofa, docente e saggista, Direttrice scientifica della Scuola di Alta Formazione Donne di Governo, responsabile scientifica del Fondo Carla Lonzi presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Curatrice delle riedizioni dei cinque libri fondamentali di Carla Lonzi, tra cui Autoritratto.

Donatella Franchi: svolge attività di ricerca sui cambiamenti che il femminismo ha portato nel mondo dell’arte contemporanea e del pensiero sull’arte, organizzando incontri e curando esposizioni. È docente nel Master online del centro di Ricera Duoda dell’Università di Barcellona. Crea installazioni e libri d’artista, che ha esposto in Italia e all’estero, e che sono presenti in importanti collezioni straniere.

Elisabetta Benassi: Artista e attivista, nota per le sue opere che esplorano le questioni di identità, memoria e storia, con riferimenti alla tradizione culturale politica e artistica del Novecento, alla psicanalisi e ai temi controversi della contemporaneità.

Claudia Durastanti: Scrittrice e traduttrice dall’inglese. Il suo romanzo d’esordio Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra (2010, nuova edizione La nave di Teseo 2020) ha vinto il premio Mondello Giovani. É curatrice dei libri de La Tartaruga. E’ appena stato pubblicato il suo ultimo libro Missitalia (La Nave di Teseo 2024).

Mariella Bettineschi: artista femminista, si contraddistingue nel panorama internazionale per la continua ricerca di linguaggi femminili capaci di raccontare, attraverso pittura, scultura, disegno, collage, fotografia, digital painting, la centralità della donna, le sue infinite capacità di mettere al mondo il mondo. In Triennale Milano si è appena conclusa la mostra All in one, piccola ma densa antologica curata da Paola Ugolini, quattro serie di lavori tra il 1980 e il 2023.

La partecipazione è gratuita, sarà sufficiente inviare una mail a info@scuoladonnedigoverno.it.