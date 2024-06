Stray Bodies – Corpi Erranti di Elina Psykou continua il suo tour nelle sale con una proiezione evento domani mercoledì 26 giugno alle 19.00 al Cinema Beltrade di Milano è in programma una proiezione a cui farà seguito il Q&A con l’interprete Gaia Sacchi e Eleonora Cirant, giornalista e antropologa ProChoice RICA, Avy Candeli, direttore creativo dell’Associazione Luca Coscioni e Alice Spaccini esponente dell’Associazione Luca Coscioni Cellula Milano.

Il film è stato presentato in anteprima italiana alla 20° edizione di Biografilm dove ha vinto il Premio Manifesto, attribuito al migliore film della sezione Contemporany Lives da una Giuria formata da rappresentanti di alcune realtà che si distinguono per l’impatto sociale dei progetti. Per la giuria “Stray Bodies rappresenta un’opportunità per portare all’attenzione collettiva l’importanza del diritto all’autodeterminazione e per ripensare l’Europa come luogo di pensiero progressista condiviso”.

Sfinite da viaggi estenuanti e surreali, le protagoniste di Stray Bodies sono costrette a muoversi come corpi erranti per l’Europa per aggirare leggi che limitano i loro diritti, alla ricerca di risposte ai più complessi misteri dell’esistenza: la vita e la morte.

Robin, ragazza maltese, è rimasta incinta, la sua è una gravidanza né cercata né accettata. Caterina e Gaia sono due giovani donne italiane. Entrambe desiderano ardentemente un figlio. Kiki, che vive in Grecia, soffre di una malattia incurabile e vuole che la sua vita si concluda con dignità. Le procedure a cui ognuna di loro spera di accedere – aborto, fecondazione da donatore, eutanasia – nel loro paese non sono ammesse, mentre lo sono in altre nazioni europee. È per questo che si trovano costrette a ricorrere al cosiddetto “turismo sanitario”, incontrando medici, oppositori e sostenitori del diritto alla vita e alla morte, nelle sue molteplici declinazioni politiche e morali.

Con uno sguardo pieno di rispetto verso i suoi personaggi, ma intriso al tempo stesso di un surreale umorismo balcanico, la regista Elina Psykou ci accompagna in un viaggio per l’Europa che supera non solo i confini delle nazioni, ma anche le barriere imposte da leggi e convenzioni. Capace di rilevare l’ingarbugliato mescolarsi dei confini tra logica e assurdità, Stray Bodies apre una riflessione sull’autonomia del corpo in un continente – l’Europa – dove l’eredità cristiana e il conservatorismo ostacolano la libertà di scelta, in un periodo in cui la conoscenza scientifica spinge, come mai prima, il potere dell’umano sulla vita e sulla morte.

Stray Bodies – Corpi Erranti è distribuito internazionalmente da Cinephil e da DocLab in Italia, e ha il patrocinio di Associazione Luca Coscioni e Eumans.

Stray Bodies – Corpi Erranti è scritto e diretto da Elina Psykou. È Prodotto da Jungle Films, Contrast, DocLab, Red Carpet | Anemon I in collaborazione con Frenel, Long Run Productions, ΕRΤ, RSI Radiotelevisione Svizzera / SRG SSR. Con il supporto di Eurimages, Creative Europe, Greek Film Center, Federal Office of Culture (FOC), Zurich Film Fund, Alexis Victor Thalberg Foundation, Corymbo Foundation, Direzione Generale Cinema (MIC), Bulgarian National Film Center. Il film è stato realizzato con il sostegno del Greek Cash Rebate Program del National Center of Audiovisual Media and Communication (EKOME SA). Una coproduzione Grecia, Svizzera, Italia e Bulgaria