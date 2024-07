Milano, 31 luglio 2024 – Il cinema sbarca in Darsena. Da domani, giovedì 1° agosto, fino a domenica 11 agosto va in scena la rassegna cinematografica gratuita realizzata all’interno di Darsena Sport, il palinsesto di appuntamenti gratuiti dedicati all’attività sportiva e al benessere fisico, promosso dal Comune di Milano in partnership con Max Up, società del gruppo Us Up & Below The Line.

Darsena Sport anima l’estate milanese sui Navigli grazie al bando promosso dall’Amministrazione che ha permesso di realizzare, dallo scorso mese di giugno, moltissime attività nell’area dei Navigli.

La ricca programmazione di iniziative, che proseguirà fino al prossimo 27 ottobre, continua ad offrire anche in agosto eventi, attività e appuntamenti con l’obiettivo di promuovere lo sport, il movimento, l’aggregazione positiva e il benessere per tutte le fasce di età.

Le proiezioni della rassegna cinematografica, gratuite e ad accesso libero, si terranno sul ledwall in piazza XXIV Maggio e cominceranno, tutte le sere, alle ore 21.

CS e Ph Comune di Milano