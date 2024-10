10 ottobre 2024 – Da domani, venerdì 11, a martedì 15 ottobre il quartiere è in festa per l’annuale Sagra di Balsamo. Il tradizionale appuntamento che vuole valorizzare le memorie locali e il patrimonio culturale puntando sui suoi luoghi simbolo: Villa Di Breme Forno, Villa Casati Stampa, il Circolo Concordia e le vie storiche del quartiere.

In programma, anche quest’anno, mostre, visite guidate, incontri e discussioni condivise, momenti conviviali, giostre e mercatini. Tutte proposte adatte a grandi e piccoli.

“Eccoci nuovamente alla vigilia di una nuova edizione della Sagra di Balsamo. Cinque giorni dedicati alla tradizione, al senso di comunità, all’insegna del divertimento e della socialità. Un modo per ritrovarsi a ricordare quello che era un borgo e che oggi è città, in unione con Cinisello”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“La Sagra di Balsamo è evento imprescindibile, è la memoria di ieri, con lo sguardo rivolto all’oggi e al domani. La festa che ricorda valori e origini. Tante iniziative, proposte e organizzate dalle associazioni e attività del territorio, per coinvolgere tutti tra le vie storiche del quartiere”. Hanno commentato il vicesindaco e assessore al Marketing territoriale ed eventi Giuseppe Berlino con l’assessore alla Cultura e Identità Daniela Maggi.

Villa Casati Stampa di Soncino ospiterà, da sabato 12, l’Esposizione di Filatelia e Letteratura Filatelica con partecipazioni internazionali Expo2024Cinisello a cura del Circolo filatelico cinisellese, con il Comune di Cinisello Balsamo e il Circolo Culturale San Paolo.

Da sabato 12 ottobre, alle ore 9.00, con servizio distaccato di Poste Italiane dotato di annullo commemorativo della manifestazione e inaugurazione alle ore 17. Dal pomeriggio via alle visite storico artistiche della Villa, alla scoperta di una delle ville di delizia dell’antico borgo di Balsamo con architetture neoclassiche e affreschi tardo secenteschi.

Le sale interne ospiteranno sabato pomeriggio un’anticipazione dell’evento conclusivo dedicato al Bicentenario della morte di Lord Byron che sarà poi domenica 13 in villa Di Breme Forno alla presenza del console di Armenia e il Console Onorario di Grecia a Milano. Sempre a villa Casata Stampa, domenica pomeriggio, spazio a una conferenza sul 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi.

Il Circolo Culturale Concordia alle ore 11.30 di sabato propone l’inaugurazione della mostra fotografica “Aristide Colombo, un balsamese sul rex”; domenica, dalle 11.00, spazio allo street food e in via Rimembranze, alle 16.00, lo spettacolo teatrale “Condominio Carranca”.

Sabato, in via Cornelio, alle ore 16.00 l’inaugurazione dei pannelli “Dai campi alle fabbriche”, mentre in via Mariani un’area del parcheggio sarà dedicata alle attività organizzate da ASST in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

Per tutta la durata della Sagra non potranno mancare, in Piazza Italia e via Martinelli, le giostre e domenica 13 ottobre le bancarelle, il Mercato dei sapori con street food in via San Martino e la merenda in via San Saturnino, dalle ore 16.30.

Il programma completo è consultabile sul sito istituzionale.