Milano, già considerata una delle capitali mondiali della moda e del design, si prepara a svelare un’altra delle sue facce più autentiche e preziose con i Made in Milano Days.

Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere: un festival diffuso della durata di tre giorni, che permetterà a cittadini e visitatori di scoprire il cuore pulsante della produzione artigianale e manifatturiera milanese. Tra laboratori, visite guidate e spettacoli dal vivo, saranno 150 i laboratori aperti al pubblico, con oltre 70 realtà pronte a far conoscere da vicino i segreti del “fatto a Milano”.

Artigianato e Manifattura: un Patrimonio da Scoprire

L’evento, organizzato grazie alla collaborazione tra Eccellenza Italiana e il Comune di Milano, nasce con l’obiettivo di valorizzare una filiera di produzione che spesso sfugge ai riflettori, nonostante l’altissimo valore economico e culturale che rappresenta. Oltre a mettere in mostra il prodotto finale, il festival offre ai visitatori l’opportunità unica di comprendere i processi, i metodi, e le tecniche di produzione che caratterizzano la tradizione manifatturiera milanese, ancora oggi capace di competere sui mercati globali.

Un Evento per Tutte le Età: Ispirazione per il Futuro

I Made in Milano Days non si limitano però a una semplice celebrazione della tradizione. Uno degli obiettivi principali della manifestazione è, infatti, quello di avvicinare i più giovani a questo mondo, offrendo loro una nuova prospettiva di carriera e un’alternativa alle professioni più note. Le figure dei “makers”, veri e propri custodi di tecniche e arti antiche, rappresentano per molti una fonte di ispirazione, spingendo i giovani a riscoprire e, magari, intraprendere quei mestieri che rischiano altrimenti di scomparire. Tra gli oltre 30.000 laboratori e imprese manifatturiere della città, le realtà che prenderanno parte all’iniziativa rappresentano il meglio della tradizione e dell’innovazione del “fatto a Milano”.

Made in Milano: Una Storia di Valori e Innovazione

Ogni visita guidata e ogni laboratorio aperto diventa un piccolo viaggio nel tempo e nella storia di Milano, città che ha sempre saputo intrecciare innovazione e tradizione. Con questo evento, il capoluogo lombardo rafforza ulteriormente il suo ruolo di capitale della cultura manifatturiera italiana, un modello di eccellenza che trova radici nel passato, ma che si apre al futuro.

“Officine, accademie, laboratori, atelier, centri di ricerca, fabbriche, showroom dove si produce l’eccellenza italiana, ospiteranno lezioni, show, tutorial, esperienze sensoriali per mostrare materiali, tecniche e utilizzo degli strumenti a chi non l’ha mai visto – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello –. A Milano si fabbricano delle speciali chitarre di alluminio, ma anche antichi manufatti storici, ceramiche di raffinato design, scarpe fatte su misura e libri rilegati ancora a mano. È un patrimonio da valorizzare e raccontare che rappresenta la culla della città della moda e del design e può costituire, oltre che uno straordinario driver economico, anche una piattaforma formativa importante per non disperdere know how e tramandare saperi che generano opportunità di lavoro e sviluppo di quel Made in Italy di qualità tanto apprezzato nel mondo”.