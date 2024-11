Il docu-film su Marta Abba in anteprima a Milano

Il prossimo mercoledì 4 dicembre, alle ore 21:15, presso l’Ariosto Anteo SpazioCinema, si terrà l’anteprima regionale di “Finding Marta, il docu-film su Marta Abba. Un film sulla Musa di Pirandello”, del regista Lorenzo Daniele, una produzione indipendente di Fine Art Produzioni srl, con il sostegno della Regione Siciliana – Sicilia film Commission, scritto da Alessandra Cilio.

Lo speciale evento, voluto dall’organizzazione della prestigiosa sala cinematografica milanese, vedrà la presenza del regista e dell’attrice protagonista Margherita Peluso che, a fine proiezione, saranno disponibili per un approfondimento sul film e domande da parte del pubblico.

Il film ripercorre la vita di Marta Abba

Attrice di origini milanesi, nata nel 1900, che nel ’25 entra in contatto con l’allora già famoso drammaturgo Luigi Pirandello che di Marta apprezza il grande talento artistico, ma anche la straordinaria bellezza.

Tra i due comincia così un rapporto professionale, un sodalizio artistico, che si concluderà alla fine del 1936, con la morte del Premio Nobel. In oltre un decennio Marta Abba e il suo “Maestro” si scambieranno più 800 lettere, conservate in parte a Roma, presso l’Istituto di Studi Pirandelliani, in parte presso la biblioteca dell’Università di Princeton, in New Jersey, cui l’attrice, ormai ottantenne, donò tutto il carteggio, rivelando al mondo il tormentato rapporto con Pirandello.

La determinazione di questa donna che precorse coraggiosamente i tempi, pare si sia incarnata nell’attrice Margherita Peluso, che ha portato alla luce le sue lettere, indagandone la sua personalità, in un viaggio temporale che si rivela necessario al suo animo.

La somiglianza fisica con l’attrice pirandelliana dà peraltro agli spettatori la sensazione verosimile di potersi introdurre con la mente nel mondo del primo Novecento, con i suoi risvolti difficili che presagivano tristi vicende economiche e militari e nel mondo interiore ed esteriore di questa coraggiosa donna.

Il regista Lorenzo Daniele

“Il film non è un classico biopic, – afferma il regista Lorenzo Daniele – è un’opera di creazione in cui vengono miscelati tre livelli narrativi: quello della protagonista, un’attrice dei giorni nostri, Margherita Peluso; quello di Marta Abba; quello degli esperti che si succedono e che, con la loro testimonianza, aiutano il pubblico a comprendere la vera essenza di Marta, dissipando quel luogo comune secondo cui sarebbe stata l’amante di Pirandello.

Questo film vuole essere il tentativo di dar voce a colei che ha avuto un ruolo fondamentale nella produzione teatrale del grande drammaturgo. E allo stesso tempo vuole puntare i riflettori su una donna caparbia e per certi versi ribelle che ha inaugurato, assieme al suo mentore, un teatro rinnovato, diverso dagli stereotipi del tempo. Un’attrice che ha fondato una compagnia tutta sua, ed è stata probabilmente la prima donna a farlo in Europa, affrontando a testa alta il mondo degli uomini, che in quel periodo storico, occupavano i posti di potere e di prestigio”.

Il film ha una durata di 72 minuti

All’interno intervengono diversi esperti, ognuno con le proprie competenze: Annamaria Andreoli, (presidente dell’Istituto di Studi Pirandelliani di Roma) e Pietro Frassica (docente di Letteratura Italiana presso la Princeton University) sono tra i maggiori esperti che hanno studiato il carteggio tra la Abba e Pirandello, già a partire dalla metà degli anni ’80; David J. Diamond è un actor coach de “La MaMa theatre” di New York che accompagnerà, con i suoi consigli, la ricerca di Margherita; L’attrice siciliana Lucia Sardo, volto noto nel cinema, che affronterà il delicato tema del rapporto tra Marta Abba e il mondo del teatro a lei contemporaneo.

La lavorazione del docu-film ha avuto una durata di quasi due anni, tra ricerche bibliografiche, scrittura del testo, sopralluoghi, shooting e montaggio, con un costo industriale di circa 100 mila euro, un low budget per un docu-film di tal genere, girato tra la Sicilia, Roma e gli USA. Oltre a Margherita Peluso (e Marta Abba!), è milanese anche chi ha firmato l’affiche del film, il noto illustratore Pierluigi Longo.

Dopo l’anteprima lombarda, la pellicola sarà proiettata a Roma, presso il Cinema delle Provincie, in ben tre date, il 6, 7 e 8 dicembre.