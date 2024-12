È il tempo del Natale e a Cinisello Balsamo prende il via il calendario di appuntamenti per celebrare insieme la festa più attesa e coinvolgente dell’anno.

“Dal 7 dicembre la nostra città si veste di luci e addobbi. Un’atmosfera che invita all’incontro e alla condivisione. Come Amministrazione desideriamo proporre diversi eventi per ritrovarci e riscoprirci una comunità unita”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi.

“Appuntamento nei luoghi simbolo di Cinisello Balsamo: piazza Gramsci con l’albero e la pista di pattinaggio. Le vie con le luminarie e le vetrine addobbate dei negozi, gli eventi al Pertini e in villa Ghirlanda. Le mostre di presepi, i concerti e tutte le altre iniziative delle festività. Risultato di un lavoro comune con le associazioni e realtà del territorio”, hanno aggiunto il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio e Marketing territoriale e Daniela Maggi, assessore alla Cultura ed Eventi.

Come da tradizione i festeggiamenti cominceranno a Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, con la piva natalizia itinerante a cura della Filarmonica Paganelli (dalle ore 10.30 per le vie del centro). Nel pomeriggio (dalle ore 15.00) l’inaugurazione delle mostre dei presepi e l’accensione dell’albero in piazza Gramsci con gli auguri dell’Amministrazione comunale, accompagnati da canti gospel.

Domenica 8 dicembre, per la festa dell’Immacolata due concerti nella chiesa di san Giuseppe e sant’Ambrogio.

Giovedì 12 dicembre la Sala Piccoli del Pertini ospita un percorso per bambini dai 6 agli 11 anni “Aspettando Santa Lucia” e la Sala Gaming un laboratorio per ragazze e ragazzi fino a 14 anni.

Il 13 dicembre Villa Ghirlanda ospita uno spettacolo teatrale mentre la Sala Piccoli del Pertini letture con peluches.

Sarà la musica protagonista degli eventi di sabato 14 dicembre con “Natale Vo.Ci.” al Pertini, in Villa Ghirlanda la Filarmonica Paganelli, il CantaNatale in piazza Gramsci e La notte al Pertini per i ragazzi.

Dal pomeriggio di domenica 15 dicembre un laboratorio di fotografia per famiglie al MuFoCo, il Christmas gala al Pax e canti sardi in via Cornaggia.

Venerdì 20 dicembre, una lettura teatralizzata per bambini dai 6 anni al Pertini, ore 20.30 mentre sabato 21 dicembre, alle 15.30 un laboratorio natalizio di scrittura e fumetto per ragazzi 8-10 anni e, alle 16.00, concerto gospel in piazza Gramsci.

Per cominciare l’anno nuovo a suon di musica, il 1° gennaio 2025, alle 17, al Cineteatro Pax si svolgerà il tradizionale Concerto di Capodanno della Filarmonica Paganelli. Infine per chiudere in bellezza il periodo delle feste, lunedì 6 gennaio alle 9.00, in centro città, la “MotoBefana” che partirà da piazza Gramsci con la missione di distribuire doni: una iniziativa di beneficenza a favore di Anffas e casa di riposo Martinelli grazie agli Amici di Denise e il club motociclistico Iron Eagles e Vespa Club Cinisello.

Il programma completo di tutti gli eventi presenti in città è consultabile sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.