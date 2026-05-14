SLA, la visita specialistica arriva a casa

Milano, 14 maggio 2026 – La visita non si sposta. Arriva. È questo il principio che guida Ovunque Vicini: un’infrastruttura di prossimità che punta a ridurre disuguaglianze territoriali, frammentazione assistenziale e tempi di accesso, mettendo in connessione specialisti, territorio, caregiver e persone con SLA in un percorso continuo di cura.

Promosso da AISLA, in partenariato con Fondazione Serena – Centri Clinici NeMO, il progetto mette in dialogo salute, innovazione sociale, telemedicina, presa in carico multidisciplinare e Progetto di Vita delle persone con disabilità, in coerenza con i nuovi paradigmi della medicina territoriale e della continuità assistenziale.

Durante l’evento, in programma martedì 19 maggio, dalle ore 11 alle 13, al Salone d’Onore della Triennale di Milano, saranno presentati il modello operativo, la governance clinica e sociale del sistema e una dimostrazione live del percorso di presa in carico: dalla richiesta del paziente alla televisita specialistica, fino al follow-up assistenziale.

Tra gli interventi previsti: Fulvia Massimelli, Presidente Nazionale AISLA; Alberto Fontana, ideatore dei Centri Clinici NeMO; la riflessione del prof. Alessandro Padovani, Direttore della Clinica di Neurologia e Prorettore alla Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia, sul cambiamento della medicina: dall’episodio alla continuità della cura; oltre a rappresentanti del mondo clinico, istituzionale e delle prime tre Regioni coinvolte nella fase pilota del modello: Calabria, Basilicata e Veneto.

Le tre esperienze territoriali rappresentano il primo passo di un percorso che, a partire dall’autunno, vedrà un progressivo coinvolgimento di ulteriori territori italiani, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile una medicina specialistica di prossimità per le persone con SLA. Il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità, a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

L’evento, con i saluti istituzionali del Ministro per le Disabilità, on. Alessandra Locatelli, si svolgerà martedì 19 maggio 2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano, e rappresenta l’avvio pubblico di un progetto nazionale che punta a portare il sistema di cura là dove la vita accade: nelle case delle persone.

L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria, compilando il form disponibile al seguente link, oppure scrivendo a info@aisla.it