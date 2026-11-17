Restano in generale sempre alti i tassi di antibioticoresistenza in Italia, anche se si vedono segnali di miglioramento. Risale leggermente anche il consumo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani negli ospedali, pur restando lontana dai tassi raccomandati dall’Oms.

I dati sono stati presentati durante un webinar online con oltre 350 partecipanti organizzato dall’Iss in occasione della Giornata Europea sull’Uso Consapevole degli Antibiotici (EAAD) che si celebra il 18 novembre. Con l’occasione si è fatto il punto anche sulle attività di ricerca e sorveglianza dell’antimicrobico-resistenza nelle acque reflue e superficiali, attraverso l’analisi dei geni di resistenza e dei batteri resistenti.

“Contrastare la resistenza agli antibiotici per preservare la loro efficacia nel curare le infezioni e le loro conseguenze sulla salute e sui sistemi sanitari. Questo il messaggio fondamentale dell’evento che vogliamo condividere con tutti gli attori coinvolti – dice Anna Teresa Palamara che dirige il Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss. – Contrastare le resistenze necessita di molte azioni integrate che includono sorveglianza, ricerca, politiche sanitarie, sviluppo di nuove strategie diagnostiche preventive e terapeutiche. Si tratta di un problema complesso che necessita di interventi collaborativi di lunga durata che il nostro sistema è chiamato ad affrontare”.

La giornata Europea

Ogni anno, ricorda l’Ecdc, nell’Unione europea oltre 35 000 persone muoiono a causa di infezioni provocate da microrganismi resistenti agli antimicrobici, un tasso di mortalità paragonabile a quello di influenza, tubercolosi e HIV/AIDS sommati insieme. Inoltre 4,3 milioni di pazienti contraggono almeno un’infezione correlata all’assistenza sanitaria durante la loro permanenza in ospedale.

Un microrganismo su tre, tra quelli rilevati nelle infezioni correlate all’assistenza sanitaria, è costituito da batteri resistenti a importanti antibiotici. Il tema scelto per quest’anno è “Prenditi cura dei tuoi figli – usa gli antibiotici solo se prescritti da un medico” e si concentra sui bambini, gruppo di popolazione sempre più spesso esposto agli antibiotici anche per comuni infezioni che non ne richiedono l’uso. L’iniziativa europea si inserisce nella World AMR Awareness Week – WAAW, la Settimana mondiale sull’uso consapevole degli antimicrobici organizzata dall’Oms che si tiene dal 18 al 24 novembre.

I dati delle sorveglianze

• Secondo la sorveglianza AR-ISS in Italia, nel 2025 le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli otto patogeni sotto sorveglianza continuano a mantenersi elevate e in alcuni casi in aumento, tuttavia per altre combinazioni patogeno/antibiotico si continua ad osservare un andamento in diminuzione o stabile rispetto agli anni precedenti. Per Enterococcus faecium resistente alla vancomicina l’andamento continua a mostrare un preoccupante aumento. (consulta la scheda allegata per i dati nel dettaglio, il rapporto completo verrà pubblicato nei prossimi giorni)

• Nelle Terapie Intensive, rispetto agli altri reparti, dal 2015 al 2025 si sono osservate percentuali di resistenza più elevate in K. pneumoniae, P. aeruginosa e Acinetobacter spp. resistenti ai carbapenemi (rispettivamente: 37,8%, 20,0% e 87,3%).

• Per quanto riguarda i dati della sorveglianza nazionale delle batteriemie da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE) una delle più temibili minacce infettive anche secondo l’OMS, , nel 2025 l’incidenza dei casi segnalati registra un lieve aumento rispetto al 2024 e si mantiene elevata rispetto al periodo 2016-2021.

• 4.004 casi diagnosticati e segnalati nel 2025 confermano la ampia diffusione in Italia delle batteriemie da enterobatteri resistenti ai carbapenemi, soprattutto tra i pazienti ospedalizzati.

• L’Italia centrale è l’area con maggiore incidenza di casi segnalati, seguita dal Sud e Isole.

• I soggetti più coinvolti sono maschi, di età compresa tra 60 e 79 anni, ospedalizzati e ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

Il consumo di soluzione idroalcolica

Secondo gli ultimi dati disponibili (725 strutture sanitarie; tutte le Regioni/Province Autonome italiane rappresentate), nel 2025 il dato nazionale mediano di consumo di soluzione idroalcolica è stato di 10,7 L/1000 GDO (litri per mille giornate di degenza ospedaliera) per la degenza ordinaria, in lieve aumento rispetto ai 9,9 del 2024 ma comunque ben al di sotto dello standard di riferimento stabilito dall’OMS di 20 L/1000 GDO.

I consumi variano per area clinica: più alti in terapia intensiva (41,1 L/1000 GDO), più bassi in ortopedia (8,4 L/1000 GDO). Negli anni successivi alla pandemia di COVID-19 si è osservato un progressivo calo dei consumi in tutte le aree; tuttavia, nel 2025 si registra un lieve rialzo e cresce il numero di strutture partecipanti alla sorveglianza.

Uno studio mostra come ‘viaggia’ un batterio resistente in Europa

Un recente studio di sorveglianza genomica, coordinato a livello nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità e a livello europeo dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), pubblicato su Eurosurveillance, ha documentato la rapida diffusione del clone emergente ST6668 di Klebsiella pneumoniae produttore di carbapenemasi in otto regioni italiane e in undici regioni appartenenti a cinque Paesi dell’Unione Europea (Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Romania) tra aprile 2022 e agosto 2026.

Lo studio, condotto nell’ambito della sorveglianza genomica europea CRE25 coordinata da ECDC, ha identificato il clone ST6668 come un nuovo clone emergente ad alto rischio caratterizzato da multiresistenza e da una notevole capacità di diffusione. Questo lineage non era stato rilevato nelle precedenti sorveglianze europee condotte nel 2013-2014 e nel 2019.

Le analisi genomiche hanno permesso di ricostruire una trasmissione interregionale in Italia e una disseminazione transfrontaliera verso diversi Paesi dell’Unione Europea, dimostrando come i microrganismi resistenti possano diffondersi rapidamente attraverso le reti sanitarie e i movimenti internazionali di persone, evidenziando la vulnerabilità delle strutture sanitarie a livello nazionale e transfrontaliero.

I risultati evidenziano il ruolo cruciale della sorveglianza genomica nel riconoscimento precoce di nuovi cloni ad alto rischio. L’integrazione tra epidemiologia, microbiologia e sequenziamento genomico consente infatti di individuare tempestivamente eventi di diffusione emergenti, supportando l’adozione di misure di controllo delle infezioni e strategie di sanità pubblica coordinate tra i diversi Paesi europei.

Tra le principali misure raccomandate figurano lo screening dei pazienti a rischio, l’applicazione delle precauzioni da contatto, il rigoroso rispetto dell’igiene delle mani, la decontaminazione ambientale e la comunicazione dello stato di portatore durante i trasferimenti dei pazienti tra le strutture di assistenza sanitaria.

Primo caso italiano di Streptococco B resistente alla penicillina

È stato identificato quest’anno per la prima volta in Italia un ceppo di Streptococcus agalactiae (Streptococco di gruppo B, o GBS) resistente alla penicillina, l’antibiotico di prima linea utilizzato sia per la terapia delle infezioni invasive sia per la profilassi antibiotica intra-partum.

Proprio nell’edizione del 2024, l’OMS aveva inserito per la prima volta lo Streptococco di gruppo B resistente alla penicillina tra i patogeni a priorità media, evidenziando come la perdita di efficacia degli antibiotici beta-lattamici contro questo microrganismo rappresenti una minaccia emergente per la salute pubblica globale, con particolare impatto sulle fasce più fragili e sulla salute neonatale.

Il batterio è stato isolato nel febbraio 2026 dall’emocoltura di un paziente adulto dalla AUSL di Piacenza che ha inviato l’isolato all’ISS per la conferma della resistenza e caratterizzazione molecolare. Le analisi di laboratorio e il sequenziamento genomico hanno confermato che il ceppo (sierotipo Ia, Sequence Type 23) presentava un valore di MIC di 0.25 mg/L, legata a mutazioni puntiformi già note e identificate “de novo” nei geni delle proteine leganti la penicillina pbp2a e pbp2x e risultava resistente ad altri antibiotici, quali levofloxacina, eritromicina, e tetraciclina.

Questo primo isolamento nazionale, pubblicato su Eurosurveillance, impone di mantenere alta la guardia sul territorio per tutelare l’efficacia dei protocolli di prevenzione e cura.

L’antimicrobico-resistenza nelle acque reflue e superficiali

Il workshop è stato l’occasione anche per fare il punto sulle attività di ricerca e sorveglianza dell’antimicrobico-resistenza nelle acque reflue e superficiali nell’ambito dell’approccio One Health. Attraverso le analisi delle acque, hanno spiegato gli esperti, è possibile monitorare tendenze nel tempo, individuare le aree maggiormente interessate, individuare fenomeni emergenti e produrre informazioni a supporto della sanità pubblica.

E’ emerso dalle presentazioni, che diverse regioni stanno avviando programmi di sorveglianza, e stanno producendo una grande quantità di dati che contribuiranno a consolidare la sorveglianza ambientale dell’AMR e a orientarne gli sviluppi nell’ambito del prossimo PNCAR.

Istituto Superiore di Sanità