Nuovo look per il pronto soccorso pediatrico di Niguarda

Il pronto soccorso pediatrico di Niguarda cambia look. Le pareti dell’ambiente si sono abbellite con paesaggi e motivi naturalistici dai colori sgargianti. Si spazia da vedute marine a paesaggi desertici da mille e una notte. Dal caldo di scorci esotici alla magica atmosfera di ambientazioni montane ammantate di neve.

“Senza confini” è il titolo dell’intervento artistico, un’esperienza immersiva che accompagna in paesaggi diversi e luoghi fantastici, in un progetto mira non solo all’umanizzazione delle cure ma vuole essere di inclusione.

“Portare un po’ di colore e calore in questi ambienti per alleggerire l’attesa in queste sale è un aspetto cruciale che in un certo senso rientra nel percorso della cura” indica Marco Bosio, Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda.

Gli scorci e i paesaggi riprodotti non sono nuovi a Niguarda infatti si tratta di repliche dei dipinti realizzati dall’artista Domenico Fazzari che poco più di 20 anni fa li aveva realizzati sui muri della vecchia sede della neonatologia di Niguarda, sita in uno degli storici padiglioni dell’ospedale.

“Il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Niguarda è un importante punto di riferimento per piccoli pazienti di tutte le nazionalità, ognuno di loro portatore di storie e culture diverse – affermano Giovanna e Corrado Passera-. È pensando a loro, che è stato scelto di riprodurre i dipinti di Domenico Fazzari: il mondo rappresentato dall’artista, attraverso i suoi paesaggi variegati e colorati, è capace di far sentire tutti a casa. È questa la grande forza dell’arte, che riesce a trasmettere inclusione, amicizia e condivisione. Valori che in una realtà come questa, e soprattutto in un momento storico come quello attuale, assumono un grande significato da condividere con tutti, a partire dalle nuove generazioni”.

I dipinti, già presenti sui muri, sono stati fotografati per poi essere stampati a dimensioni naturali. Le riproduzioni così ottenute sono state posizionate sulle pareti del pronto soccorso pediatrico.

La realizzazione è stata possibile grazie al sostegno di Corrado e Giovanna Passera e al coordinamento progettuale di Ilenia Cappa insieme al fotografo Alessandro Ballini, la graphic designer Alice Mauro Chiaia e Grafiche Abi2ue per la stampa e l’allestimento.