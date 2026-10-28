“Milano4MentalHealth”, torna il Tram della Salute Mentale

Milano, 28 ottobre 2026 – La salute mentale esce dai luoghi tradizionalmente dedicati alla cura e attraversa la città. Domani, giovedì 29 ottobre, torna il Tram della Salute Mentale di Milano4MentalHealth, un vero tram ATM che per una mattinata diventerà uno spazio itinerante di incontro, musica, radio, testimonianze e sensibilizzazione.

Il Tram partirà alle ore 10 dal deposito ATM di Baggio con a bordo una classe dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih, i ragazzi de iSemprevivi e alcuni dei protagonisti dell’iniziativa. Durante il percorso, grazie alla web radio de iSemprevivi, il mezzo si trasformerà in una radio itinerante dedicata alla salute mentale.

Alle ore 10.45, l’arrivo in piazza Castello, dove si concentrerà il cuore della mattinata, con la conduzione di Vanessa Grey di RTL 102.5.

Il Tram alternerà momenti di sosta a brevi percorsi per le vie della città. In piazza e a bordo si susseguiranno musica, interviste, testimonianze, attività con studenti e studentesse, cittadine e cittadini e performance realizzate dalle realtà coinvolte. Protagonisti saranno persone con esperienza di disagio psichico, familiari, operatori dei servizi, associazioni, volontari e rappresentanti delle istituzioni.

Alla mattinata prenderanno parte anche professionisti e rappresentanti dei principali servizi milanesi di salute mentale, tra cui Maurizio Proto e Antonio Fusi dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco, Mauro Percudani dell’Ospedale Niguarda, Alessandro Carozzi dell’ASST Santi Paolo e Carlo e Nicola Dusi del Policlinico di Milano, insieme agli operatori e agli utenti dei Centri Diurni e dei servizi territoriali coinvolti nell’iniziativa.

Un ruolo importante sarà inoltre svolto da FARE X BENE ETS, con la direttrice generale Giusy Laganà, impegnata da anni nei percorsi di prevenzione del disagio giovanile, del bullismo, del cyberbullismo e delle diverse forme di violenza. Con l’associazione saranno presenti anche Revman – Sebastiano Vitale, poliziotto e cantautore che utilizza il rap come strumento educativo sui temi della legalità e del rispetto, e l’attrice e formatrice Laura Locatelli. Le due classi dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih, insieme alla dirigente scolastica, ai docenti e al coro della scuola, saranno protagoniste di alcuni dei momenti collettivi previsti in piazza Castello.

“Uno dei problemi più difficili da contrastare quando parliamo di salute mentale è ancora lo stigma. Per questo è importante portare questi temi fuori dai luoghi della cura, nelle piazze, nelle scuole, perché incrocino la vita quotidiana della città – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé –. Il Tram della Salute Mentale mette a terra concretamente l’idea che stiamo cercando di costruire con Milano4MentalHealth: la salute mentale e l’attenzione al benessere psicologico non riguardano soltanto chi vive un momento di difficoltà o chi accede a un servizio, ma tutte e tutti noi. Prendersene cura significa prevenzione, relazioni, inclusione e possibilità di partecipare pienamente alla vita della propria comunità. E significa soprattutto ascoltare e dare spazio alle persone, alle loro esperienze e alle loro capacità”.

Tra i diversi momenti della mattinata sono previsti inoltre interventi e attività dei Centri Diurni e dei servizi di salute mentale delle ASST milanesi, con il coinvolgimento diretto degli utenti: testimonianze, musica, radio e iniziative realizzate insieme ai cittadini e alle cittadine trasformeranno il Tram e piazza Castello in uno spazio aperto di confronto e partecipazione.

Durante tutta l’iniziativa saranno distribuiti materiali informativi e gadget e saranno promossi momenti di coinvolgimento della cittadinanza.

Il Tram rappresenta anche l’appuntamento conclusivo del mese di iniziative di Milano4MentalHealth, che nelle scorse settimane ha coinvolto istituzioni, servizi, associazioni, professionisti, cittadine e cittadini in incontri e momenti di approfondimento dedicati alla salute mentale.

Ma Milano4MentalHealth non si conclude con ottobre. Il percorso proseguirà con nuovi appuntamenti e iniziative nel corso dell’anno e, soprattutto, attraverso Everyone4MentalHealth, la newsletter dedicata a informazione, ricerca, esperienze e politiche sulla salute mentale, pensata per mantenere vivo durante tutto l’anno il confronto avviato in città e allargarlo oltre Milano.

Milano4MentalHealth nasce, infatti, con l’obiettivo di non concentrare l’attenzione sulla salute mentale soltanto in occasione di una giornata o di un mese dedicato, ma di costruire una conversazione pubblica continuativa, capace di mettere in relazione istituzioni, servizi, Terzo settore, scuole, imprese, mondo della ricerca e cittadinanza.

L’iniziativa è realizzata anche con il sostegno di Lundbeck e Wellness Foundation e con il patrocinio dell’Ordine degli psicologi della Lombardia.