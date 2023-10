Corsi di attività motoria per gli over 65

Ripartiranno a breve i corsi di attività motoria per gli over 65

“L’attivazione dei corsi di aggregazione sportiva per gli anziani residenti nel Comune di Cinisello Balsamo verrà garantita anche per il prossimo triennio. Tra poche settimane la ginnastica per la terza età potrà partire” a dare rassicurazioni è l’assessore allo Sport Riccardo Malavolta,

Sarà una associazione sportiva locale ad occuparsi della gestione nelle palestre scolastiche e al Palazzetto dello Sport.

L’assessore spiega quanto accaduto: “Quest’anno partirà con leggero ritardo perché dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti (D.Lgs 36/2023), motivo per cui sono stati necessari degli approfondimenti legali per la tipologia di affidamento del servizio. Siamo dunque partiti nei primi giorni di agosto con una manifestazione di interesse per l’affidamento dei corsi con scadenza 12 settembre 2023. Con una proroga per dare maggiore pubblicizzazione e garantire la partecipazione a tutte associazioni sportive. Scaduto il bando, la normativa prevede ora una Procedura Negoziata con le società in possesso dei requisiti che si concluderà in questo mese”.

“Riteniamo sia un’attività importante e di valore per le persone non più giovani che non verrà meno e continueremo a garantire. L’obiettivo principale dell’attività è non solo il mantenimento dell’integrità fisica della persona ma anche la creazione di momenti di aggregazione per favorire una vita di relazione fra persone che vivono anche problematiche di solitudine e disagio”, ha concluso Malavolta.