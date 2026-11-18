Giornata mondiale contro l’AIDS

Milano, 18 novembre 2026 – In occasione della Giornata mondiale per la lotta all’AIDS, il Comune di Milano promuove, il 1° dicembre, un momento di incontro, confronto e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione dell’HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmissibili.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli enti e le organizzazioni che fanno parte del Coordinamento Fast-Track Cities del Comune di Milano, una rete di soggetti istituzionali e realtà del territorio impegnati nella prevenzione dell’HIV, nella promozione della salute sessuale, nella diagnosi tempestiva e nel contrasto allo stigma e alle discriminazioni.

L’appuntamento si svolgerà dalle ore 9 alle ore 11:30 a Palazzo Marino, con un incontro istituzionale nella sala stampa “Franco Brigida” che vedrà la partecipazione di referenti di Regione Lombardia e di ATS Milano, che presenteranno un quadro aggiornato della situazione sul territorio milanese, condividendo dati, esperienze e strategie di intervento.

Saranno presenti anche gli enti e le organizzazioni aderenti al programma Fast-Track Cities, la rete internazionale di città impegnate a porre fine all’epidemia di HIV attraverso azioni integrate di prevenzione, diagnosi, cura e inclusione.

L’incontro rappresenta un’occasione per valorizzare il lavoro svolto dal Coordinamento Fast-Track del Comune di Milano e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, servizi e organizzazioni del territorio. Un impegno condiviso che mette al centro il lavoro di rete e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, con l’obiettivo di costruire una Milano sempre più attenta alla salute e al benessere delle persone.

Contemporaneamente, in piazza della Scala, saranno allestiti due gazebo aperti alla cittadinanza, presidiati dagli operatori degli enti e delle organizzazioni coinvolti nell’iniziativa. Sarà possibile ricevere informazioni sull’HIV e sulle altre infezioni sessualmente trasmissibili, approfondire i temi della prevenzione e della tutela della salute sessuale, sottoporsi a test rapidi per HIV e sifilide, previo colloquio di counselling con operatori adeguatamente formati.