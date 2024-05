16 maggio 2024 – In Italia un over 15 su cinque è un tabagista abituale e il vizio inizia spesso da giovanissimi. Infatti, il 36% degli studenti tra i 14 e i 17 anni ha fumato almeno una volta nella propria vita.

Lo stesso vale per il 9% dei 11-13enni. Si tratta di un comportamento non salutare molto pericoloso e che può aumentare fino a 60 volte il rischio d’insorgenza di tumore polmonare. Perciò anche quest’anno l’AIOT (Associazione Italiana di Oncologia Toracica) ha promosso la campagna “Respiriamo Insieme”.

E’ rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma anche alle loro famiglie e a tutto il personale delle Istituzioni scolastiche. Intende aumentare la consapevolezza dei danni provocati dal fumo attraverso un concorso che prevede la produzione di brevi cortometraggi, storie illustrate e opere d’arte.

Per le scuole primarie il tema è stato “Niente fumo e tanto arrosto” e ha previsto la produzione di una poesia recitata o di una canzone in formato video. Il claim per le secondarie di primo grado è stato “Non gettare fumo negli occhi” e gli studenti hanno dovuto realizzare dei video promozionali. “Chi fuma non è un gallo, è un pollo” è stato invece il tema per le secondarie di secondo grado che gli alunni hanno creato per un’idea di campagna promozionale per la popolazione.

I lavori inviati da tutta Italia sono stati in totale 66 (6 per la scuola primaria, 21 per la secondaria di primo grado e 39 per la secondaria di secondo grado).

I vincitori sono stati: