Al CERN la V edizione del Master di Art&Science Across Italy

È iniziato al CERN di Ginevra il Master della V edizione del progetto Art&Science Across Italy dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che vede protagonisti 30 studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, vincitori e vincitrici della competizione nazionale del progetto.

Nel corso della settimana al CERN, ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di visitare i luoghi in cui si svolgono alcuni dei più importanti esperimenti di fisica al mondo, scoprire gli spazi espositivi e partecipare a seminari, laboratori e attività che li coinvolgeranno in prima persona. Un’esperienza pensata per avvicinarli ancora di più al mondo della ricerca, attraverso un percorso che mette insieme scienza, arte, creatività e condivisione. Il Master sarà anche un’occasione per stare insieme, divertirsi, conoscere altri studenti e studentesse con cui condividere la stessa passione e creare nuovi legami, in un’esperienza che va oltre le attività scientifiche e formative.

I 30 partecipanti al Master si sono aggiudicati la borsa di studio grazie alle opere realizzate nell’ambito del progetto Art&Science Across Italy, realizzato in collaborazione con il CERN e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, interpretando temi e concetti scientifici attraverso il linguaggio artistico.

Nell’edizione 2024-2026 hanno partecipato al progetto circa 5.000 studentesse e studenti provenienti da 146 scuole di tutta Italia, realizzando oltre 800 opere. Le creazioni sono state esposte nelle 16 mostre organizzate nelle città coinvolte nel progetto, fino ad arrivare alla mostra e alla competizione nazionale.

Il progetto Art&Science Across Italy

Art&Science Across Italy è un progetto biennale promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dal CERN di Ginevra e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è avvicinare le ragazze e i ragazzi al mondo della ricerca scientifica attraverso il linguaggio dell’arte, valorizzando le diverse attitudini e gli interessi individuali.

Il percorso si sviluppa nell’arco di due anni e prevede una prima fase formativa, con seminari, workshop, incontri e visite a musei e laboratori scientifici. A questa segue la fase creativa, durante la quale studentesse e studenti, organizzati in gruppi, realizzano opere artistiche ispirate agli argomenti scientifici affrontati nel percorso.

Le opere vengono quindi esposte nelle mostre locali e le più significative accedono alla competizione nazionale. I gruppi vincitori ricevono una borsa di studio per partecipare a un Master sul rapporto tra arte e scienza al CERN di Ginevra o presso uno dei Laboratori Nazionali dell’INFN.

Nato nel 2016, Art&Science Across Italy ha coinvolto complessivamente oltre 16.000 studentesse e studenti provenienti da 15 regioni italiane, grazie al lavoro di ricercatrici e ricercatori delle Sezioni INFN e delle Università coinvolte nel progetto.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare