Accordo fra il Comune e i Lions Distretto Milano Città Metropolitana

Milano, 24 settembre 2026 – Prende il via una nuova e strutturata alleanza civica per il welfare di prossimità e la cittadinanza attiva. La Giunta ha approvato oggi l’atto di indirizzo politico per la sottoscrizione di un Accordo Quadro di collaborazione tra il Comune di Milano e il Distretto Lions 108 Ib4 – Milano Città Metropolitana.

L’intesa punta a realizzare nella città di Milano, insieme ai nove Municipi, interventi di solidarietà, prevenzione, inclusione sociale e a carattere socio-educativo. L’accordo si fonda sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e mira a promuovere forme innovative di welfare di prossimità.

“Questo accordo – ha affermato l’assessora al Decentramento e alla Partecipazione Gaia Romani – rappresenta un passo in avanti importante in termini di prossimità e decentramento. Grazie a questa intesa triennale, i nostri nove Municipi assumono pienamente il ruolo di cabina di regia sui territori, intercettando i bisogni reali delle comunità e mettendoli a sistema con la straordinaria energia e competenza della rete dei Club Lions”.

“I Municipi sono il primo presidio di ascolto della città – aggiungono i presidenti Mattia Abdu (Municipio 1) e Natale Carapellese (Municipio 5) –. E questo importante accordo ci permetterà di strutturare in maniera più omogenea e funzionale le risorse e la generosità dei Club Lions, in modo da tradurle in azioni concrete e mirate per i nostri quartieri. Dalla prevenzione sanitaria al supporto alle fragilità giovanili e anziane, questa intesa ci permetterà di programmare interventi puntuali, rispondendo con maggiore efficacia ai bisogni della cittadinanza sul territorio”.

L’accordo si inserisce nel solco delle politiche di amministrazione condivisa e del Codice del Terzo Settore, superando la logica delle azioni estemporanee per costruire una cornice stabile. Grazie a questa intesa, i nove Municipi dialogheranno direttamente con i Club Lions per coordinare le risorse e pianificare interventi mirati.

I singoli progetti verranno disciplinati attraverso specifici accordi attuativi cuciti sulle esigenze delle singole comunità territoriali, garantendo una programmazione trasparente, condivisa e verificabile.

La collaborazione coprirà un arco temporale triennale ed è a titolo gratuito per l’Amministrazione; il Distretto Lions si farà carico, infatti, degli oneri economici legati ai progetti, a fronte della messa a disposizione gratuita di spazi pubblici idonei.

“Con ‘Adotta un Municipio’ vogliamo partire dall’ascolto dei quartieri e costruire insieme risposte ai bisogni delle persone – dichiara Antonio Nitti, officer distrettuale per i rapporti con gli Enti del Distretto Lions 108 Ib4 –. Il protocollo dovrà tradursi in progetti concreti e risultati misurabili, perché una città è davvero forte non quando non ha fragilità, ma quando nessuna fragilità viene lasciata sola”.

Le attività si concentreranno su settori a forte impatto sociale, quali prevenzione e salute, con campagne di screening sanitario, inclusione e contrasto alle povertà, con progetti a supporto di anziani, persone con disabilità, famiglie vulnerabili, come raccolte alimentari e distribuzione di beni di prima necessità. Ma sono previste anche attività formative, di prevenzione del cyberbullismo e promozione della cittadinanza responsabile nelle scuole, dedicate ai giovani, e progetti legati alla tutela ambientale, come riforestazione urbana.