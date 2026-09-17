Con il Buccellati Ladies Italian Open, torneo del Ladies European Tour in programma al Golf Club Milano di Monza dal 25 al 27 settembre, il grande golf femminile internazionale torna protagonista in Italia. Il torneo, con 120 atlete in campo, si svilupperà su tre round da 18 buche con in palio un montepremi da 350.000 euro. Sarà la Pro-Am di mercoledì 23 settembre ad aprire ufficialmente l’evento. L’ingresso è gratuito.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta a Palazzo Lombardia, Belvedere Silvio Berlusconi e ha visto gli interventi di Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani della Regione Lombardia; Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Debora Massari, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Regione Lombardia; Carolina Buccellati, Junior Brand Ambassador & Sales Associate Buccellati; Guido Camera, Presidente del Golf Club Milano; Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy; Donato Di Ponziano, Events Operation Director del Buccellati Ladies Italian Open; Roberto Zappa, Direttore Tecnico delle squadre Nazionali della FIG. Ospite d’onore Costantino Rocca, leggenda del golf italiano. Ha moderato i lavori la giornalista Isabella Calogero.

Federazione Italiana Golf e Buccellati, title sponsor del torneo, hanno siglato un accordo che contribuirà allo sviluppo del movimento golfistico femminile nazionale. Si rafforza così la partnership tra Federazione Italiana Golf e Buccellati, presenting sponsor dell’Italian Pro Tour 2026, il circuito itinerante di gare professionistiche nazionali e internazionali. Il Buccellati Ladies Italian Open, evento organizzato dalla Federazione Italiana Golf con il supporto dell’official advisor Infront, unirà sport e lifestyle in una congiunzione ideale con la Milano Fashion Week in calendario nella stessa settimana della gara.

Nel field sette tra le top ten dell’ordine di merito

Field di qualità, che promette spettacolo, agonismo e bel gioco, per la 28ª edizione dell’evento, che comprende tredici tra le prime venti (sette in top ten) nell’ordine di merito, tra le quali Anna Zanusso (15ª), e otto vincitrici stagionali.

Attraversa un ottimo momento la sudafricana Casandra Alexander, 27enne di Johannesburg, numero 1 del ranking con un buon vantaggio, reduce dal successo (il secondo sul LET) nel precedente KPMG Irish Open, che nelle 15 presenze nell’anno ha collezionato nove piazzamenti tra le dieci (in cinque occasioni runner up).

Sarà tra le più attese insieme alle altre salite sul gradino più alto del podio: l’australiana Kelsey Bennett (n. 3), la francese Agathe Laisne (n. 4), unica in campo autrice di una doppietta, la finlandese Noora Komulainen (n. 8), l’inglese Esme Hamilton (n. 14), la danese Smilla Tarning Soenderby (n. 20), oltre alla thailandese Aunchisa Utama e all’inglese Eleanor Givens, che sono più indietro.

Tante, comunque, hanno la possibilità di rendersi protagoniste, tra cui ricordiamo la tedesca Alexandra Forsterling (n. 5), la svedese Kajsa Arwefjall (n. 9), la slovena Pia Babnik (n. 10), la ceca Sara Kouskova, l’austriaca Emma Spitz, l’inglese Alice Hewson, l’indiana Avani Prashanth, l’australiana Sarah Kemp e la messicana Alejandra Llaneza, con un passato sul LPGA Tour.

Al via anche la sudafricana Lee-Anne Pace, undici titoli sul LET, altrettanti sul Sunshine Ladies Tour, al netto dei tre in combinata con il circuito europeo, e uno sul tour statunitense, e la norvegese Marianne Skarpnord, l’altra past winner (2009, Le Rovedine). Difende il titolo, conquistato nel 2024 sul percorso del Golf Nazionale a Sutri (VT), l’inglese Amy Taylor, 25enne di Nordwich. Proette dal 2022, anno in cui ha debuttato nel LET Access con una vittoria, è poi entrata nel LET dal 2023 dove ha disputato 72 tornei.

Le 14 giocatrici italiane

Tra le azzurre Anna Zanusso, Alessandra Fanali, Roberta Liti e Alessia Nobilio giocano stabilmente sul LET e tutte hanno le qualità per ben figurare. La prima, che sta offrendo buone prestazioni, è la più in alto nell’ordine di merito continentale (15ª), mentre Roberta Liti, rientrata in Europa, sta mettendo a frutto la lunga esperienza maturata su LPGA Tour ed Epson Tour americani palesando una certa continuità di rendimento.

Alessandra Fanali, al quarto anno di circuito, in qualche occasione ha sfiorato il successo. Seconda stagione sul tour per Alessia Nobilio che si è fatta notare in più occasioni. Ha la ‘carta’ anche la giovanissima Matilde Partele, ottenuta alla Qualifying School, ai primi passi nel mondo pro.

A completare il field azzurro Maria Vittoria Corbi ed Emma Lundgren, in evidenza sul LET Access e con la prima che ha vinto a maggio il Golf Xaz, evento del Santander Golf Tour spagnolo, insieme a Erika De Martini e a Elena Verticchio, che gareggiano sullo stesso circuito. Secondo torneo tra le proette per Paris Appendino, mentre rientra Angelica Moresco, che ha la carta anche per l’Epson Tour.

Tre le dilettanti: Francesca Fiorellini (Olgiata), che vanta tanti successi in campo nazionale e internazionale, e le emergenti Stella Vittoria Colombo (Milano), vincitrice nell’anno del Campionato Assoluto/Trofeo Isa Goldschmid e del Campionato Nazionale Cadette, e Ginevra Tassoni Teg (Ambrosiano) che ha fatto parte del team del suo circolo a segno nel Torneo di Qualifica femminile a squadre.

Le azzurre cercano il primo successo nel torneo

Le giocatrici italiane inseguiranno la prima impresa nella storia della competizione. Fin qui sono infatti arrivati cinque secondi posti firmati rispettivamente da Silvia Cavalleri (2000 e 2002), Veronica Zorzi (2005), Giulia Sergas (2011) e Alessandra Fanali che, nel 2022, fu battuta al play-off da Morgane Metraux in uno spareggio a tre che vide tra le protagoniste pure l’inglese Meghan MacLaren.

Nell’ultima edizione del 2024 – vinta dall’inglese Amy Taylor al Golf Nazionale di Sutri (VT) – il miglior risultato azzurro fu di Francesca Fiorellini, classificatasi al terzo posto e premiata come miglior dilettante della competizione.

La Fondazione Maria Letizia Verga Charity Partner

La Fondazione Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia nel bambino è al fianco del Buccellati Ladies Italian Open come Charity Partner, per il legame diretto tra il golf e il progetto Sport Therapy, sostenuto dal 2017 dalla Fondazione presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza.

Il golf è una delle otto discipline sportive proposte, insieme ad arrampicata, calcio, danza, bike no pedals, baskin, animal flow e fit gardening, ai bambini e bambine e ai ragazzi e ragazze in cura per leucemia e linfoma: gli allenamenti vengono adattati ogni giorno alle condizioni cliniche di ciascun piccolo atleta e si svolgono al letto, in palestra e nello spazio outdoor sul tetto del Centro (Healing Garden di Sport Therapy).

Sostenere questa iniziativa significa far conoscere un progetto che in nove anni ha coinvolto oltre 775 giovani atleti, dimostrando, anche con pubblicazioni scientifiche, come un allenamento calibrato con precisione sia una terapia a tutti gli effetti e mantenga il benessere psicofisico durante le cure oncologiche.

Il 22 settembre al Golf Club Milano si terrà la Charity Dinner Golf Therapy per la raccolta fondi a sostegno proprio del Progetto di Sport Therapy della Fondazione Maria Letizia Verga. Special guests della serata le proette Alessia Nobilio, Anna Zanusso e l’ex nazionale azzurra Clara Manzalini.

Il Buccellati Ladies Italian Open evento ufficiale della Settimana Europea dello Sport

Il Buccellati Ladies Italian Open farà parte ufficialmente della Settimana Europea dello Sport, in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre. Istituita dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea.

L’iniziativa, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani, è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società Sport e Salute S.p.A. ne cura l’attuazione. Dalla sua nascita, la Settimana Europea dello Sport, all’insegna dello stile di vita #BeActive ha coinvolto 118 milioni di partecipanti in oltre 433 mila attività.

Gli eventi extra gara

Oltre allo spettacolo in campo, saranno numerosi gli eventi che caratterizzeranno la settimana al Golf Club Milano: mercoledì 23 settembre alle ore 18:00 si terrà la Tavola Rotonda (anche in streaming): “Women Driving Golf: storie, sfide e successi al femminile”; giovedì 24, alle ore 17:00 ci sarà il Talk: “La strategia per la crescita del turismo golfistico in Italia”, alla presenza, tra gli altri, di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e Carlo Spinetta, Vicepresidente di Assolombarda. Durante il primo round del torneo, il 25 settembre alle ore 15:00, la Golf Clinic con Alessandra Fanali e Anna Zanusso riunirà le due proette e un gruppo di giovani golfiste per un evento di interazione che simboleggia il legame tra presente e futuro del golf in rosa,

Eventi sostenibili: la ISO 20121 guida la gestione del torneo

Proseguendo nel proprio impegno sul tema della sostenibilità, nel 2025 la Federazione Italiana Golf ha deciso di intraprendere un nuovo percorso progettuale, attraverso scelte e interventi atti a ridurre gli impatti derivanti dall’organizzazione dei suoi eventi di maggiore rilevanza.

Il progetto ha preso il nome di “GOLF REVOLUTION”, a testimoniare la nascita di una nuova consapevolezza e una più profonda sensibilità relativamente ai temi ambientali, sociali e di governance. Dopo il mantenimento della certificazione ISO 20121 per il DS Automobiles 83° Open d’Italia, il 25 settembre al Golf Club Milano ci sarà la consegna del medesimo riconoscimento anche per il Buccellati Ladies Italian Open.

Al Buccellati Ladies Italian Open con Trenord – L’azienda ferroviaria propone un biglietto speciale per raggiungere in treno da tutta la Lombardia l’evento sportivo e trascorrere una giornata all’insegna di sport, divertimento e sostenibilità. Il biglietto “Buccellati Ladies Italian Open Day Pass 2026” comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno in treno da tutte le stazioni in Lombardia a Monza. Inoltre, i ragazzi di età inferiore ai 14 anni viaggiano gratis insieme al titolare del biglietto. È possibile acquistare il ticket “Buccellati Ladies Italian Open Day Pass 2026” online su www.trenord.it e App Trenord.

GOLFPOP, il nuovo modo di scoprire il golf

Scoprire il golf non è mai stato così facile. GOLFPOP, il progetto ufficiale della Federazione Italiana Golf, pensato per avvicinare nuovi praticanti, sarà presente al Golf Club Milano con stand e postazioni di gioco dedicate, dove interagire con lo staff GOLFPOP e provare la magia di uno sport sempre più accessibile e coinvolgente.

I partner – Il Buccellati Ladies Italian Open ha il supporto di: Buccellati (Title Sponsor), Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank), Unipol (Official Sponsor); GTZ Distribution-Nike (Official Technical Sponsor); Lottomatica (Official Partner); Acqua S. Bernardo, Miscela d’Oro, Prato Verde e Sharp (Official Supplier); Trenord (Travel Partner); La Gazzetta dello Sport e Rai Radio 2 (Media Partner); Infront (Official Advisor). Partner Istituzionale: Ministro per lo Sport e i Giovani e il Contributo di Regione Lombardia. E il patrocinio di: Comune di Monza, Comune di Biassono, Reggia di Monza, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda e CONI.

Il Golf Club Milano

ondato nel 1928, il Golf Club Milano ha ospitato numerosi campionati nazionali e internazionali, nonché ben nove edizioni dell’Open d’Italia: 1951, 1952, 1956, 1981, 1984, 1990, 2015, 2016 e 2017. I tre percorsi, che si snodano all’interno del Parco Reale di Monza, coprono una superficie di quasi 700 ettari, integrandosi perfettamente nella natura e nella sua biodiversità.

Le dichiarazioni

Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani Regione Lombardia:

“La Lombardia è la regione-guida del golf italiano con 27.225 tesserati, il 29% del totale nazionale, 65 club e una crescita del +14,8% dal 2015 al 2024. Un quarto dei nuovi iscritti dell’ultimo anno arriva da qui. In questo contesto, ospitare la 28ª edizione del Ladies Italian Open al Golf Club Milano, storico circolo nel Parco di Monza, è un riconoscimento che valorizza lo sport femminile e conferma il ruolo trainante della Lombardia. La nostra Regione sostiene con convinzione eventi di questo livello, con il proprio bando Grandi Manifestazioni Sportive (GES), e promuove, insieme alla Federazione Italiana Golf, iniziative come Golf a Scuola e Golf Pop, che in Lombardia ha raccolto il 33,3% delle adesioni nazionali, segno di un movimento vivo e in crescita”.

Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf:

“Il ritorno del Ladies Italian Open nel calendario del Ladies European Tour certifica la volontà della Federazione Italiana Golf di far crescere il movimento femminile sia in termini di competitività delle nostre atlete sia nell’ottica del rafforzamento del numero di praticanti. Ringrazio la famiglia Buccellati, la cui presenza come Title Sponsor accresce il prestigio dell’evento e rafforza la partnership già avviata con l’Italian Pro Tour, nell’ambito di un percorso valoriale condiviso. Grazie alla Regione Lombardia, il cui supporto rafforza un legame col territorio, da sempre cuore pulsante del golf in Italia. Siamo felici che la presenza di molti brand di prestigio confermi l’appeal commerciale dei nostri eventi, tra gli obiettivi primari che ci siamo prefissati, in sinergia con l’advisor Infront. Il mio ringraziamento va anche al Golf Club Milano, che sarà il teatro di gara dove si sfideranno giocatrici di altissimo profilo. Auguro a tutte le partecipanti di poter vivere una settimana indimenticabile, con l’auspicio di poter festeggiare il primo successo italiano nella storia del torneo”.

Debora Massari, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda:

“Il Buccellati Ladies Italian Open è una grande occasione sportiva e turistica per la Lombardia. Il golf ha la capacità di portare persone sul territorio e di dare loro un motivo per fermarsi: chi arriva per giocare o seguire un torneo soggiorna nei nostri alberghi, scopre la ristorazione, visita città, laghi e borghi e genera economia. Portare una competizione internazionale al Golf Club Milano, nel Parco Reale di Monza, significa inoltre inserirla in un luogo che diventa parte dell’esperienza. A questo si aggiunge Buccellati, maison nata a Milano e conosciuta nel mondo: sport, alta manifattura e territorio raccontano, da prospettive diverse, la qualità che la Lombardia sa esprimere”.

Carolina Buccellati, Junior Brand Ambassador & Sales Associate Buccellati:

“Per Buccellati, la sponsorizzazione del Ladies Italian Open non è solo un impegno sportivo, ma una profonda dichiarazione di valore. La nostra Maison, da sempre custode di un’arte orafa che celebra la bellezza, trova in questa partnership un’opportunità unica per elevare il golf femminile. Siamo orgogliosi di sostenere un evento che incarna l’eccellenza, la grazia e la determinazione che ammiriamo e che da sempre ispirano le nostre creazioni, contribuendo a dare alle atlete la visibilità e il riconoscimento che meritano.”