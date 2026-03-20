Un nuovo passo importante per il futuro della ricerca scientifica in Italia è stato compiuto oggi al MIND – Milano Innovation District, dove è stato presentato l’accordo tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Principia, lo sviluppatore pubblico di MIND, per la realizzazione della nuova Area della Ricerca del CNR

Un nuovo passo importante per il futuro della ricerca scientifica in Italia è stato compiuto oggi al MIND – Milano Innovation District, dove è stato presentato l’accordo tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Principia, lo sviluppatore pubblico di MIND, per la realizzazione della nuova Area della Ricerca del CNR.

L’intesa segna l’avvio di un progetto di grande rilevanza che porterà nel distretto dell’innovazione otto istituti del CNR, rafforzando il ruolo di MIND come hub nazionale e internazionale per la scienza, la tecnologia e il trasferimento dell’innovazione.

L’annuncio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa presso il Village Pavilion di MIND, alla presenza del presidente del CNR Andrea Lenzi e dell’amministratore delegato di Principia Igor De Biasio, insieme all’assessore lombardo Alessandro Fermi, dell’assessore al Bilancio del Comune di Milano Emmanuel Conte, del sindaco di Rho Andrea Orlandi, della Rettrice dell’Università Statale di Milano Marina Brambilla e del presidente della Fondazione Human Technopole Gianmarco Verona.

Il progetto nasce dall’esigenza, condivisa da tempo dagli istituti coinvolti, di riunirsi in una sede unica, moderna e adeguata alle sfide scientifiche contemporanee, superando l’attuale frammentazione territoriale. La nuova sede sorgerà su un’area di oltre 6.000 metri quadrati all’interno di MIND, recentemente acquisita dal CNR, e prevede la realizzazione di un edificio tecnologico di circa 17.000 metri quadrati complessivi.

La struttura ospiterà laboratori avanzati, uffici, infrastrutture digitali, spazi per la ricerca condivisa, un centro dati, sale riunioni e servizi comuni, oltre a uno stabulario e spazi dedicati al Centro Nazionale di Biodiversità e al Centro di Trasferimento Tecnologico.

Il nuovo polo sarà progettato per accogliere circa 250 persone tra ricercatori, tecnici, personale amministrativo e giovani studiosi, creando un ambiente dinamico e interdisciplinare. Gli istituti coinvolti operano in ambiti strategici che spaziano dalle neuroscienze alle biotecnologie, dalla chimica ai sistemi biologici complessi, dalla genetica alla biofisica e alle tecnologie biomediche. Il progetto è sostenuto da risorse stanziate a livello nazionale, con un investimento significativo destinato allo sviluppo dell’infrastruttura nel triennio 2026–2028.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella visione strategica di MIND come ecosistema integrato dove ricerca, formazione e impresa convivono e si rafforzano reciprocamente. Con l’arrivo del CNR, il distretto consolida ulteriormente la propria identità accanto a realtà già presenti di rilievo internazionale nel campo scientifico e tecnologico.

L’accordo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti promotori dello sviluppo territoriale. Trasparenza, partecipazione e cooperazione sono infatti alla base di un percorso che punta a generare valore duraturo per il Paese.

Il progetto mira, inoltre, a potenziare il trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo, contribuendo allo sviluppo economico del territorio. La presenza del CNR a MIND rafforza il legame tra scienza e società, rendendo più immediato l’impatto della ricerca su persone e territorio.

Il distretto si conferma così come uno dei principali motori di innovazione in Europa. L’accordo segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita dell’area nord-ovest di Milano. Con questo progetto, MIND e CNR rilanciano con forza una visione condivisa: costruire un ecosistema capace di generare conoscenza, innovazione e sviluppo sostenibile.

Per Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e Ricerca, che ha mandato un video in occasione dell’incontro, “Mind è un luogo dove scienza, innovazione e conoscenza crescono insieme ed è uno dei principali distretti dell’innovazione in Europa. Un ecosistema che si rafforza ulteriormente con l’insediamento di 8 istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, questo significa concentrare competenze, tecnologie e talenti nello stesso luogo, significa fare ecosistema e creare condizioni ancora più favorevoli per la collaborazione tra ricerca pubblica, università e imprese. Un ecosistema della conoscenza capace di costruire il futuro”.

“La decisione del CNR di insediarsi a MIND con una presenza molto significativa rafforza ulteriormente la vocazione del Milano Innovation District come punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca e l’innovazione. L’arrivo di un’istituzione di eccellenza come il Consiglio Nazionale delle Ricerche testimonia la capacità di MIND di attrarre i protagonisti più autorevoli del mondo scientifico pubblico e privato. Crediamo profondamente nella collaborazione tra ricerca, impresa e istituzioni come motore decisivo di sviluppo per affrontare le sfide del futuro e questo accordo rappresenta un tassello decisivo in questa direzione. MIND nasce proprio con l’obiettivo di favorire contaminazione, trasferimento tecnologico e nuove opportunità per il Paese. La presenza del CNR contribuirà ad accelerare la produzione di conoscenza e il suo impatto concreto sulla società e sull’economia. Insieme continuiamo a costruire un luogo dove idee, talenti e competenze possono incontrarsi e generare valore per le persone e il territorio”, afferma Igor De Biasio, amministratore delegato di Principia.

“La realizzazione della nuova Area della Ricerca del CNR a MIND si inserisce pienamente nella strategia nazionale di rafforzamento degli ecosistemi dell’innovazione, anche alla luce degli investimenti avviati con il PNRR. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come sia possibile trasformare risorse straordinarie in infrastrutture durature e in capacità scientifica stabile”, aggiunge Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

“Portare il CNR all’interno di un contesto come MIND significa contribuire a costruire un modello di sviluppo fondato sull’integrazione tra ricerca pubblica, università e sistema produttivo, in grado di generare competitività e attrattività a livello internazionale. È in questa direzione che il CNR intende continuare a operare: rafforzare il proprio ruolo come soggetto strategico del sistema della ricerca e dell’innovazione, al servizio della crescita economica e sociale del Paese”.