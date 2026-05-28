La Polizia di Stato scende in campo per le persone senza tetto

Una partita di calcio, due brani dal vivo e l’impegno di chi ogni settimana porta aiuto nelle strade. Il 5 giugno 2026, alle ore 18.00, l’Arena Civica di Milano ospiterà “Sport, Musica e Solidarietà in Campo”, iniziativa benefica promossa dall’Associazione Pro Tetto insieme a Revman, il poliziotto rapper, con la partecipazione degli agenti della Questura di Milano.

L’evento nasce dalla volontà di riportare al centro una questione che attraversa quotidianamente le grandi città: la condizione delle persone senza fissa dimora e di chi vive situazioni di fragilità sociale. Non attraverso un racconto distante, ma con un appuntamento concreto, aperto alla cittadinanza, in cui sport e musica diventano strumenti di prossimità, responsabilità e attenzione al prossimo.

L’Associazione Pro Tetto è entrata in contatto con Revman tramite Pasquale Pettinato, Assistente della Polizia di Stato impegnato ogni settimana in attività di volontariato nelle strade del capoluogo lombardo attraverso la distribuzione di cibo e bevande calde alle persone senza fissa dimora. Da questo incontro è nata l’idea di trasformare un impegno silenzioso e costante in un momento pubblico, capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e volontari intorno a un messaggio prezioso: la solidarietà non è un concetto astratto, ma una responsabilità che prende forma nei gesti, nel tempo dedicato, nella capacità di non voltarsi dall’altra parte.

La risposta del personale della Questura di Milano è arrivata con disponibilità immediata. Gli agenti parteciperanno portando in campo non soltanto una divisa, ma la volontà di essere parte attiva di un’iniziativa nata per sostenere chi vive una condizione di marginalità e per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadinanza.

Il contributo di Revman, nome d’arte di Sebastiano Vitale, Agente Scelto della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano, sarà triplice. Oltre a collaborare all’organizzazione dell’evento insieme all’Associazione Pro Tetto, scenderà in campo insieme ai colleghi della Questura di Milano e si esibirà live con due brani legati ai temi del rispetto, dell’educazione e della solidarietà quotidiana: “I Principi dello Sport” e “La Ricetta della Felicità”. Il primo è dedicato ai valori positivi dello sport, al rispetto reciproco e alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e discriminazione negli stadi e nei campi sportivi. Il secondo sposta l’attenzione sui piccoli gesti quotidiani, sulla solidarietà concreta e sulla cura verso il prossimo.

«Quando l’Associazione Pro Tetto, tramite il mio collega Pasquale, mi ha contattato per costruire insieme questa iniziativa, ho sentito subito il desiderio di dare il mio contributo – dichiara Revman –. Sapere che ogni settimana ci sono persone che dedicano tempo, energie e umanità ad aiutare concretamente chi vive in strada è qualcosa che sento molto vicino anche al nostro modo di vivere il servizio e il rapporto con le persone. Attraverso questo evento vogliamo dimostrare che sport, musica e solidarietà possono davvero diventare strumenti di vicinanza e attenzione verso chi è in difficoltà. Oggi abbiamo bisogno di vivere la solidarietà come scelta quotidiana, perché la solidarietà non è un concetto astratto, ma una responsabilità che prende forma nei gesti, nel tempo dedicato e nella capacità di non voltarsi dall’altra parte.»

Dopo il lavoro portato avanti nelle scuole, nei quartieri e nei contesti istituzionali sui temi della legalità, del bullismo, del cyberbullismo, delle dipendenze e della responsabilità individuale, e dopo la recente partecipazione alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino con il volume “Revman – Il Poliziotto Rapper: Un viaggio tra legalità, musica e ispirazione”, Revman torna a utilizzare il rap come strumento sociale, trasformando la musica in uno spazio di condivisione, ascolto e partecipazione.

“Sport, Musica e Solidarietà in Campo” vuole essere un incontro tra mondi che nella vita della città si sfiorano ogni giorno: chi vive la strada, chi la presidia, chi la attraversa e chi sceglie di fermarsi ad aiutare.

L’ingresso all’evento sarà aperto alla cittadinanza.