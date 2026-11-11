Scienza e Tecnologia

Microbiota e salute: dal CREA cinque consigli per nutrirlo

Alla Giornata della Nutrizione, il confronto su ricerca e dieta mediterranea

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dieta microbiota intestinale

Più fibre da legumi, frutta, verdura e cereali integrali; yogurt e kefir tra gli alimenti probiotici e fermentati; meno cibi ultraformulati; attività fisica quotidiana; un peso corporeo adeguato. Sono i cinque consigli per un microbiota sano al centro di “Microbiota, dieta e salute”, il convegno della Giornata della Nutrizione CREA, svoltosi a Roma con Fondazione Aletheia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e Croce Rossa Italiana.

Le evidenze scientifiche dimostrano il ruolo centrale della sana alimentazione mediterranea, che il CREA promuove nelle sue campagne di educazione alimentare e nelle attività di divulgazione”, dichiara Stefania Ruggeri, direttrice del Centro CREA Alimenti e Nutrizione. Il confronto ha approfondito il rapporto tra dieta e microbiota, le potenzialità di alimenti fermentati, probiotici e prebiotici e i legami con longevità e medicina anticipatoria.

«Serve un lavoro forte per trasformare le evidenze scientifiche in strumenti concreti a tutela della salute dei cittadini con un ruolo centrale delle scuole e delle mense scolastiche e pubbliche», afferma Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia, richiamando l’attenzione sui rischi dei cibi ultraformulati, soprattutto per bambini e adolescenti.

Oggi la scienza ha dimostrato che il microbiota intestinale svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di numerose patologie», sottolinea Antonio Gasbarrini, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Aletheia oltre a essere Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e Professore di Medicina Interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – che prosegue – Un”alimentazione scorretta può alterarlo e favorire l’infiammazione. Da qui l’importanza di promuovere l’educazione alimentare e formare le famiglie fin dalla prima infanzia, quando si pongono le basi della longevità”.

Eventi di informazione e formazione come questo organizzato da Croce Rossa e CREA ci ricordano che ognuno di noi può diventare protagonista del proprio benessere, a partire dalle scelte consapevoli a tavola“.  Così il Direttore sanitario della CRI, Valerio Mogini.

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