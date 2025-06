L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha assegnato a Starion Italia la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione del Cyber Security Operations Center (C-SOC), una struttura di innovativa che garantirà la protezione delle infrastrutture spaziali e digitali dell’Agenzia. A firmare il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, Luca Vincenzo Maria Salamone e Stefano Tatoni, Amministratore Delegato di Starion Italia, alla presenza del presidente ASI Teodoro Valente.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Fondo Complementare, prevede l’integrazione del Centro con le infrastrutture esistenti dell’ASI e lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantirne la piena funzionalità operativa.

L’iniziativa, che si avvale anche della collaborazione di Deloitte Italia come partner industriale, si inserisce nel più ampio quadro delle strategie domestiche per la sicurezza cibernetica ed è in linea con le priorità nazionali ed europee in materia di difesa, resilienza digitale e sovranità tecnologica.

L’Agenzia è da tempo attivamente impegnata nel campo della sicurezza cibernetica applicata al settore spazio ed è tra i principali contributori al programma Cyber Security Operations Centre (C-SOC) dell’Agenzia Spaziale Europea. La creazione di un centro nazionale dedicato costituisce un ulteriore passo in avanti verso l’autonomia operativa e la resilienza infrastrutturale del Paese. Il Centro sarà progettato secondo le normative nazionali e internazionali in materia di cybersecurity e sarà un componente fondamentale per la sicurezza delle missioni e infrastrutture spaziali dell’Agenzia.

“La realizzazione di questa struttura è un caposaldo su cui costruiremo le nostre iniziative per rafforzare la resilienza legata alla cybersecurity, confermando il ruolo centrale dello spazio nelle strategie nazionali del Paese. In un contesto globale sempre più interconnesso e competitivo, disporre di capacità autonome è una condizione indispensabile”, ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. “Questo progetto rafforza il ruolo dell’ASI come attore centrale nelle politiche nazionali per la sicurezza e l’innovazione e sostenere la filiera industriale nazionale è parte integrante di questa visione. Il C-SOC rappresenterà un asset cruciale per la protezione delle nostre infrastrutture e missioni, un investimento strategico per la sovranità e la competitività del Paese”.

“Il Gruppo Starion è estremamente orgoglioso di collaborare con ASI in questa iniziativa pionieristica, garantendo un futuro resiliente e sicuro per le operazioni spaziali nazionali e per i beni legati allo spazio”, ha dichiarato Stefano Tatoni, Amministratore Delegato di Starion Italia. “Il nostro team è pienamente impegnato a collaborare con l’Agenzia per sviluppare e implementare il C-SOC, facendo leva sulla nostra lunga esperienza nella cybersecurity, nell’ingegneria dei sistemi spaziali e nelle attività operative. Promuoviamo un approccio ‘security-first’ e orientato ai dati, che assicura alle tematiche legate alla cybersicurezza un ruolo centrale durante ogni fase di progettazione e sviluppo di questo progetto”.

L’iniziativa conferma la volontà di creare un ecosistema spaziale italiano sempre più sicuro, resiliente e competitivo a livello globale.