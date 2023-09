Il report della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS. Un’estate di eventi estremi a Milano tra ondate di calore e forti temporali. Nel corso della stagione temperature massime e minime molto superiori alla media.

24 agosto da record: con 29.2 °C tocca la minima più alta di sempre e con 38.3 °C la massima della stagione. Precipitazioni al di sopra della norma ma concentrate in singoli episodi. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio raffiche di vento di oltre 90 km/h.

Milano, settembre 2023 – È un’estate costellata di eventi estremi quella che si è appena conclusa a Milano, tra ripetute ondate di calore e forti fenomeni temporaleschi che hanno comportato disagi e numerosi danni al territorio.

Secondo le rilevazioni della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS e in particolare della stazione meteorologica di Milano centro (situata presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano) la temperatura media della stagione estiva è stata di 26.3°C: ben 1.6 °C al di sopra della media CLINO (Climatological Normal) 1991-2020* e addirittura 3.1 °C al di sopra della media climatica 1961-1990 – parametro di riferimento per gli studi sui cambiamenti climatici. Tutti e tre i mesi sono stati più caldi del normale, ma particolarmente significativo è stato il contributo del mese di agosto, con la sua temperatura media di 27 °C.

È proprio in questo mese, generalmente caratterizzato da un calo delle temperature, che si è invece verificata, a cavallo tra la seconda e la terza decade, l’ondata di calore più intensa sia per durata sia per valori assoluti raggiunti. Con 38.3 °C giovedì 24 agosto ha toccato la temperatura più alta della stagione, stabilendo anche il record del valore più elevato mai rilevato nell’ultima decade di agosto, mentre per ben cinque giorni di fila, dal 21 al 25, sono stati superati i 37 °C. Sono state invece 14 le giornate con temperatura massima superiori ai 35 °C, tutte concentrate tra luglio e agosto, e addirittura 57 le giornate con massima superiore ai 30 °C, contro un valore medio atteso di 49.7 giorni per tutta l’estate (valore inferiore ai 77 giorni dell’estate 2022).

Anche le temperature minime sono state molto più alte della norma, con 60 “notti tropicali”, cioè temperatura minima maggiore di 20°C, rispetto a un valore CLINO di 47.7 giorni (sono state 80 nel 2022, di cui 62 consecutive). Tra il 19 e il 25 agosto la temperatura non è mai scesa sotto i 25.9 °C ma con 29.2 °C è il 24 agosto che si aggiudica un altro record, quello della minima più alta mai registrata, superando così anche il 22 luglio 2015 che aveva toccato i 28 °C. Il giorno 29 agosto, invece, è stata registrata la minima assoluta dell’estate (15.7 °C).

Considerando l’indice humidex (indicatore utilizzato per valutare il livello di discomfort termoigrometrico, in presenza di temperature elevate e alti tassi di umidità), nell’estate 2023 sono state registrate 91 ore con humidex maggiore o uguale a 40 °C, soglia considerata di “pericolo”; tali ore sono state distribuite in 12 giornate, tra cui tutto il periodo dal 19 al 25 agosto. Il valore di humidex massimo (43.8 °C) si è registrato il 19 luglio.

Con 382.9 mm complessivi il trimestre estivo è stato caratterizzato da quantitativi di precipitazione al di sopra della norma (229.8 mm), in particolare spicca il mese di luglio con 160.9 mm, ben oltre il doppio della media CLINO (anche se ben lontani dai 318 mm del “piovosissimo” luglio 2014). Le piogge non sono state tuttavia distribuite nel corso dei mesi, ma spesso concentrate in singoli episodi temporaleschi molto intensi: ad agosto, ad esempio, dei 115.6 mm registrati, ben 112.8 si sono verificati tra il 26 e il 29.

I forti temporali che si sono verificati nel corso dell’estate sono stati spesso accompagnati da intense raffiche di vento: in particolare nella notte tra il 24 e il 25 luglio la stazione di Milano Centro ha fatto registrare una raffica di 68.4 km/h mentre nella zona nord-ovest della città (San Siro) si sono superati anche i 91 km/h.

Oltre che da vento forte, i temporali sono stati spesso accompagnati anche da grandine come negli eventi del 5 e 25 luglio.