Per una buona parte di noi lo smartphone è diventato un dispositivo del quale è ormai difficile poter fare a meno, dal momento che le funzionalità che mette a disposizione sono particolarmente numerose e soprattutto utili.

Per quanto lo si inquadri spesso nell’ambito della telefonia mobile, uno smartphone è qualcosa di molto diverso da un telefono cellulare di tipo tradizionale; anzi, se vogliamo, potremmo definirlo come una sorta di computer portatile che offre, tra le altre cose, anche la possibilità di telefonare e inviare messaggi.

Se i primi smartphone erano abbastanza semplici, i dispositivi attuali consentono oltre ai tradizionali utilizzi telefonici, di effettuare moltissime operazioni anche in ambito lavorativo (compilazione di ordini e preventivi, emissione di fatture, rilascio di quietanze, pagamenti ecc.), senza contare gli utilizzi come foto- o videocamera; le app disponibili poi sono innumerevoli e vanno da quelle di puro svago a quelle organizzative, di accesso a Internet, di navigazione tramite GPS ecc.

Peraltro, non si deve dimenticare che uno smartphone consente anche una notevole personalizzazione; è infatti possibile installare le app che riteniamo utili ed eliminare quelle che riteniamo superflue.

Insomma, è innegabile che uno smartphone sia un dispositivo di grandissima utilità; è però altrettanto vero che gli avanzamenti tecnologici hanno un costo e gli smartphone di ultima generazione possono avere prezzi decisamente elevati.

Acquisto di smartphone a rate

I prezzi degli smartphone di alta qualità e particolarmente performanti possono essere molto alti e suscitare qualche perplessità nell’aspirante acquirente; quindi, se sei interessato ad acquistare uno smartphone di ottima qualità, ma allo stesso tempo sei titubante a causa del suo prezzo, potresti prendere in considerazione l’acquisto di uno smartphone a rate con PagoDIL; cerchiamo di capire brevemente di cosa si tratta.

PagoDIL è un prodotto del gruppo Cofidis che offre la possibilità di acquistare uno smartphone nuovo a rate, senza costi né interessi presso partner convenzionati; questo ti consentirà di usufruire fin da subito del dispositivo che desideri suddividendo il prezzo in un certo numero di rate (in genere vanno da 2 a 20); grazie a PagoDIL è possibile l’acquisto di smartphone a rate senza busta paga. Le rate saranno addebitate direttamente sul conto corrente.

È possibile effettuare l’acquisto dello smartphone anche online, ovviamente sempre da partner in convenzione.

Acquisto di smartphone con pagamento diretto

È ovviamente possibile anche l’acquisto di uno smartphone con pagamento diretto, vale a dire versando subito e in una sola volta l’importo dovuto; non ci si dovrà quindi preoccupare di futuri addebiti; si deve però considerare che, come già accennato in precedenza, gli smartphone attuali di ultima generazione hanno prezzi davvero elevati; ciò può influire sulla riserva di liquidità e potrebbe essere necessario rinunciare o posticipare altri acquisti.