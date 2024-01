Las Vegas, NV, USA, 12 gennaio 2024 – Essere all’avanguardia per restare competitivi. L’edizione 2024 del CES di Las Vegas, la più grande fiera tech negli Stati Uniti e nel mondo, in programma dal 9 al 12 gennaio, vede 50 startup innovative italiane riunite nel padiglione organizzato dall’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra loro è forte la rappresentanza di chi investe su alcune delle tecnologie a più alto tasso innovativo attualmente in crescita nel mercato dell’innovazione.

La terza giornata di eventi nel padiglione si è aperta con l’Innovation Talk dell’ente nazionale di ricerca Area Science Park, con il dirigente Fabrizio Rovatti a illustrare le principali direttrici innovative del prossimo futuro per l’innovazione italiana. In avvicinamento al CES, anche quest’anno l’ente ha supportato le startup della missione organizzando un percorso di formazione per insegnar loro come trarre il massimo, in termini di opportunità di business e visibilità, dall’esperienza a Las Vegas.

Il futuro dell’AI e della content experience

A seguire un panel tematico su uno dei settori in più rapida crescita nell’ultimo anno in ambito tecnologico, ovvero l’intelligenza artificiale. Sul palco assieme ad Alberto Mattiello il professore dell’Università di Napoli Parthenope Fabio De Felice e Antonio Tomarchio, CEO di Fantix.

Alla discussione è seguita la sessione di pitch dedicata allo stesso tema, moderata dallo stesso Alberto Mattiello, con le startup italiane (e quelle europee ospiti) protagoniste.

Nel padiglione italiano al CES 2024 sono presenti startup che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per le più diverse applicazioni: dal contrasto alle truffe online alla realizzazione di contenuti creativi in più lingue, dagli investimenti in ambito sportivo all’adattamento dell’agricoltura al cambiamento climatico. Tra gli ospiti internazionali la tedesca Sensmore e la estone Nortal.

Il futuro della televisione è stato al centro dell’ultimo Innovation Talk in Arena Italia. Il panel è stato curato da ContentWise, realtà italiana operativa negli Stati Uniti che crea soluzioni digitali per migliorare la fruizione di contenuti soprattutto in ambito streaming video; Renato Bonomini ha esplorato le nuove frontiere della “content experience” nell’era dell’intelligenza artificiale, parlando di come l’AI sta rivoluzionando la personalizzazione dell’esperienza e i modelli di recommendation.

Web3 e Metaverso

Le sessioni di pitch tematiche si sono concluse nel pomeriggio con altri due filoni dell’innovazione a forte sviluppo negli anni recenti. Il primo, sulla scia del panel precedente, è quello della realtà mista, virtuale e aumentata, nelle sue varie applicazioni, tra cui le esperienze nel metaverso. A moderare questa sessione di pitch è stato Raffaele Giovine, investing partner di Plus 9.

Le soluzioni presentate vanno dall’ambito education, con opere d’arte ricostruite digitalmente e manipolabili, alla realtà mista per la formazione aziendale, fino a piattaforme di gaming applicate all’industria travel e spazi commerciali virtuali che combinano elementi dei giochi online multigiocatore. Tra gli ospiti internazionali le tedesche Move Technology e PixelFree Studio.

Il secondo filone è quello del Web3 e delle soluzioni basate sulla blockchain, che vanno dalla piattaforma di tokenizzazione per autenticare file digitali, alla tecnologia blockchain applicata ai prodotti della filiera agroalimentare, fino alla tecnologia che permette di connettere gli NFT a oggetti reali come capi d’abbigliamento artigianali. A moderare l’ultima sessione è stato Roberto Santolamazza, general manager di T2i. Tra gli ospiti internazionali le francesi EnCaps e Galeon.

12 gennaio

L’ultima giornata di CES in arena Italia sarà dedicata al networking e alle visite di imprenditori e investitori agli stand delle startup.

Il padiglione Italia

Sono 50 le startup che compongono la delegazione italiana al CES 2024, provenienti da 13 regioni. La Lombardia mantiene una solida maggioranza relativa, ma il Sud è ben rappresentato, con startup da Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il padiglione copre un’area di 600 mq nel cuore dell’Eureka Park, dove sono presenti tutte le startup che espongono al CES. A livello istituzionale, la missione è supportata dalla Regione Sardegna.

Il CES 2024

L’edizione 2024 del CES racconta una fiera che continua la sua ri-crescita dopo la pandemia: l’edizione di quest’anno conta più di 4000 espositori, numero cresciuto di oltre un terzo rispetto al 2023; di questi un migliaio sono le startup che animano l’Eureka Park, area espositiva storicamente allestita all’interno dell’hotel Venetian che ospita i “piccoli” innovatori, molti dei quali riuniti in diverse delegazioni nazionali. A Las Vegas sono arrivati anche molti più visitatori rispetto allo scorso anno, oltre 130 mila secondo le prime stime degli organizzatori.

Le startup

3dnextech, AI4IV, Aindo, Aitem, Alba Robot, Alert-Genius, ARIA Sensing, ArtCentrica, Athics, Blockchain Italia, BrainWaves, Certy, Coderblock, Contents, Develop-Players, Domethics (CES Innovation Awards 2024 Honoree), EZ Lab Blockchain Solutions, Fifth Ingenium, Flywallet, Ganiga, Genuino, Hexagro, Innoitaly, Innova, It’s Prodigy, Kintana, Levante, Light On Your Side by Biovitae, M2Test, MyCulture, NExT, Partitalia, Powandgo, Protom Robotics, REair, SAM, Searcode, Skyproxima, SnapAll, Sport Business Lab Consultancy, Sunspeker, Tecnojest, The Meter, The Nemesis, The Thinking Clouds, TMP Group, Travel Verse, Truesense, Visual Note, Vitrum Design.