Co.Mark, Go International: come usare l’AI per lo sviluppo dell’export

Lo scorso anno l’Italia ha esportato beni per oltre 620 miliardi di euro, registrando una crescita in volume del 5,3%: le esportazioni rappresentano per il Bel Paese quasi il 40% del Pil.

Questi sono alcuni dei dati diffusi durante la presentazione della nuova edizione di Go International, la fiera dei servizi per l’export in programma il 25 e 26 settembre presso l’Allianz Mico di Milano.

La Fiera, organizzata dall’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) e Trade Events, quest’anno metterà in contatto oltre 150 espositori con pmi e aziende internazionali, rappresentanti delle istituzioni ed esperti specializzati nei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese.

Numerose le tematiche affrontate durante l’evento: dalle ultime innovazioni digitali nella logistica, alle nuove tecniche e strategie per raggiungere i mercati internazionali, fino alle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale per lo sviluppo dell’export. Go International è un luogo di incontro e condivisione rivolto alle pmi che desiderano intercettare le nuove opportunità presenti nei principali mercati oltreconfine. Le imprese potranno infatti partecipare attivamente ai workshop in programma, confrontandosi con le più importanti aziende di consulenza per l’export.

Sulle tematiche relative alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, Co.Mark, la business unit di Warrant Hub per la consulenza export e marketing, organizzerà il 25 settembre un incontro dedicato al ruolo svolto dall’AI e dalle nuove tecnologie per lo sviluppo delle vendite oltreconfine. Durante il workshop verrà spiegato come è possibile unire l’innovazione con la consulenza per l’export per creare una strategia che consenta alle aziende di raggiungere gli obiettivi di business.

Le nuove opportunità offerte dall’AI, dagli e-commerce, dalla lead generation e dall’analisi dei dati per la gestione delle strategie multicanale, rappresentano infatti strumenti chiave per raggiungere e consolidarsi in nuovi mercati esteri.

Strategie e tecnologie per lo sviluppo dell’export

La fiera Go International anche quest’anno si conferma l’evento espositivo di riferimento per chi intende espandere il proprio business nei mercati internazionali. Durante i due giorni, aziende e professionisti potranno confrontarsi e aggiornarsi partecipando agli oltre 50 workshop in programma. L’evento prevede, inoltre, un’ampia area espositiva, cresciuta di oltre il 30% rispetto allo scorso anno, in cui le aziende potranno incontrare buyer stranieri e società di consulenza, instaurare solide partnership commerciali e scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore.

Infatti, secondo quanto riportato dalla Presidenza dell’Aice, l’instabilità globale rende più difficile lo sviluppo commerciale all’estero. Le opportunità offerte dai mercati oltreconfine possono quindi essere colte adottando un approccio strategico che permetta di ridurre i rischi e lo spreco di risorse. Risultato che è possibile raggiungere, evidenziano gli esperti di Co.Mark, adottando un approccio personalizzato, che unisca l’utilizzo delle nuove tecnologie con l’analisi delle specifiche esigenze di ogni impresa esportatrice. In questo modo è possibile sfruttare le nuove tecnologie basate sull’AI per l’analisi dei dati e la previsione dei trend di mercato, creando una strategia di business vincente.

La Fiera è un’occasione unica per le aziende che intendano diversificare i propri mercati di sbocco e approvvigionamento utilizzando le nuove tecnologie per far decollare il proprio business all’estero.