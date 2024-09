Anche quest’anno il CREA, l’Ente di ricerca dedicato all’agroalimentare e alle foreste, già coordinatore di Biotech, il primo grande progetto nazionale, finanziato dal MASAF, sul miglioramento genetico delle piante coltivate mediante l’applicazione delle TEA, partecipa alle celebrazioni della Biotech Week, in programma in tutto il mondo dal 24 settembre al 1 ottobre.

Durante l’intera settimana, infatti, in una playlist dedicata sul canale YouTube del CREA, sarà on line “In campo con i geni” , la web docuserie, appositamente realizzata per la Biotech week presso il CREA Genomica e Bioinformatica.

In 10 episodi, il pubblico potrà scoprire, dalla viva voce dei ricercatori – in campo con i geni appunto – , cosa sono e come funzionano le TEAe le altre tecniche genomiche e il loro ruolo per rafforzare e innovare i nostri prodotti agricoli Made in Italy, rendendoli qualitativamente migliori, resistenti a stress biotici e abiotici, sempre più competitivi e sostenibili, senza alterare la loro autenticità.

Un episodio al giorno, dunque, per comprendere con semplicità i meccanismi e le potenzialità della genomica e delle biotecnologie in agricoltura.

«Il centro di Genomica e Bioinformatica – spiega Luigi Cattivelli, Direttore del Centro,– è l’hub-genomico del CREA, l’interfaccia tra la ricerca molecolare più avanzata ed il mondo agricolo, studiamo il DNA delle piante, portiamo le conoscenze genetiche in campo e lo spieghiamo a tutti. Con “In campo con i geni” raccontiamo il nostro lavoro quotidiano per costruire il futuro dell’agricoltura ».

La Biotech week è coordinata e promossa a livello nazionale da Assobiotec. Sette giorni di eventi, laboratori, incontri e dibattiti per raccontare le biotecnologie e le sue applicazioni a un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, rivelando il ruolo chiave che il biotech ha e sempre più potrà avere nel migliorare la qualità della nostra vita.

Guarda la nostra playlist: Biotech week 2024 – in campo con i geni – YouTube