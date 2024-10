Materiali semplici ma tanta inventiva, questi i due ingredienti fondamentali del progetto di formazione docenti AggiornaMenti realizzato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Basato sulla didattica induttiva, che vede l’esperimento come punto di partenza per la comprensione e la descrizione dei fenomeni fisici, AggiornaMenti si rivolge ai docenti e alle docenti delle scuole medie, ma è aperto anche a docenti di altri ordini, con l’obiettivo di trasmettere un metodo di insegnamento per le discipline STEM che sia attivo, collaborativo e hands-on.

L’edizione 2024-2025 del progetto AggiornaMenti comincia oggi, 16 ottobre, a Cagliari dove 14 docenti verranno accolti nella Sezione INFN al Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Cagliari per il primo di 9 incontri in cui si affronteranno esperimenti e lezioni di meccanica, acustica, calore, fluidi, luce, elettricità e magnetismo.

Oltre a Cagliari (16 ottobre – 26 marzo), questo autunno sono già in calendario corsi a Bari (18 ottobre – 15 novembre), Genova (8-29 novembre), Pisa (2 novembre – 4 aprile), Torino (28 ottobre – 16 dicembre) e Trieste (31 ottobre), mentre nel corso del 2025 verranno organizzate attività a Bologna, Catania, Ferrara e Frascati.

AggiornaMenti vede coinvolte diverse sedi dell’INFN e consiste in una serie di incontri durante l’anno scolastico in cui le partecipanti e i partecipanti si cimentano in esperimenti in laboratorio e osservano e analizzano i risultati.

L’obiettivo è quello di fornire ai docenti supporto e spunti per attività basate su un approccio hands-on e facilmente realizzabili con materiali semplici da proporre in classe, anche in assenza di laboratori attrezzati. In questi ultimi anni, alcune Sezioni dell’INFN hanno iniziato collaborazioni con altre importanti realtà operanti sul territorio nel settore educativo, come Next-Level a Torino, Fondazione Golinelli a Bologna e Laboratorio Scienza a Cagliari.