È una giornata storica per l’Italia del tiro con l’arco che ai World Games di Chengdu (CHN) piazza sul podio tutti e tre gli arcieri qualificati alla gara tiro di campagna del ricurvo. Matteo Borsani vince l’oro nel maschile battendo in finale il britannico Huston (61-58) al suo esordio nella manifestazione, la campionessa uscente Chiara Rebagliati e l’iridata Roberta Di Francesco si prendono rispettivamente l’argento e il bronzo dopo le finali con la slovacca Barankova (57-59) e la tedesca Tartler (61-56).

Domani, giovedì 14 agosto, scattano le gare dell’arco nudo, in campo per l’Italia Simone Barbieri e la campionessa in carica Cinzia Noziglia.

Oro per Matteo Borsani

Vince la medaglia d’oro al termine di una cavalcata da favola Matteo Borsani. L’azzurro, portacolori delle Fiamme Gialle, dopo il primo posto nel ranking round e la vittoria nello show match con il tedesco Florian Unruh di ieri, oggi si è confermato imbattibile. L’arciere lombardo in semifinale ha la meglio sull’olandese Willem Bakker 61-57 e poi si prende anche l’oro nella finale contro il britannico Patrick Huston 61-58. La sfida parte con il pareggio 14-14, poi Borsani va sotto (14-15) ma nelle ultime due volée piazza l’accelerata decisiva con un doppio 17-15 che vale prima il sorpasso e poi la vittoria.

Rebagliati d’Argento

Sfuma solo in finale il bis d’oro di Chiara Rebagliati ai World Games. La campionessa in carica batte infatti in semifinale la tedesca Elisa Tartler allo shoot off 53-53 (4-4*) guadagnandosi nuovamente la sfida per il primo gradino del podio contro Denisa Barankova (SVK). L’azzurra perde solamente di due punti (59-57) dopo una gara tutta a rincorrere con il primo set perso 12-15, il secondo pareggiato 15-15 e il terzo ancora ceduto 15-14. Rebagliati conquista l’ultima volée 16-14 ma non basta per la rimonta.

Bronzo per Di Francesco

La slovacca è un’avversaria da incubo per le azzurre, in semifinale infatti Barankova batte anche Roberta Di Francesco59-56, ma la campionessa del mondo tiro di campagna in carica non trema, anzi si rialza subito nel match per il bronzo. La finale contro la tedesca Tartler è un dominio con l’arciera abruzzese che vince il primo set 16-15, pareggia i due successivi 14-14 e 16-16 e infine mette il turbo nel quarto concluso ben 15-15. Il risultato finale dice 61-56 e vale il bronzo per Di Francesco.

Il programma dell’Arco nudo

Per l’Italia ci sono altre due possibilità di medaglia in questi World Games. Domani inizia infatti la gara dell’arco nudo, sempre della specialità tiro di campagna, con in campo nel ranking round Simone Barbieri e Cinzia Noziglia. Venerdì sono in programma tutte le eliminatorie mentre sabato ci saranno le finali per l’assegnazione delle ultime medaglie del tiro con l’arco a questi World Games.