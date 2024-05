«Scuola Attiva kids per la Lombardia» alll’Allianz Cloud di Milano

La tappa milanese della Festa Diffusa sarà un momento di incontro, gioco e condivisione, che concluderà le attività di questa prima edizione di «Scuola Attiva kids per la Lombardia», il progetto nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Sport e Salute, Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Lombardia, che per l’a.s. 2023/2024 ha integrato il programma nazionale “Scuola Attiva kids” dedicato alle scuole primarie.

In particolare, nelle scuole aderenti, i Tutor Sportivi Scolastici del progetto, laureati in Scienze motorie, hanno affiancato in palestra gli insegnanti delle classi 1^, 2^ e 3^ e organizzato tantissime attività motorie, sportive ed educative. I Tutor e gli insegnanti della Regione, infatti, hanno potuto prendere parte ad un percorso di formazione in presenza, tenuto da formatori esperti, e disporre dei tantissimi contenuti di “Scuola Attiva kids”: schede-gioco; proposte per le Pause Attive da realizzare durante le giornate scolastiche e per le Giornate del Benessere da svolgere all’aria aperta; video del contest “AttiviAMOci per il Pianeta” sul tema dello Sviluppo Sostenibile.

Inoltre, 25 Federazioni Sportive Nazionali hanno preso parte al progetto, formando i Tutor e fornendo materiali didattici dedicati.

La Festa di mercoledì 29 maggio 2024 a Milano segue le 4 Feste realizzate in contemporanea il giorno 15 maggio scorso, a Brescia, Lecco, Mantova e Varese, che hanno coinvolto oltre 3.000 partecipanti. In totale circa 5.000 tra studenti, insegnanti e Tutor vivranno questi momenti di sport e condivisione.