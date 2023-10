Grazie anche al rendimento di Lautaro Martinez, i nerazzurri hanno il miglior attacco (19 gol fatti), ma nache la migliore difesa (solo subiti)

E’ questo lo score dell’Inter di Simone Inzaghi dopo 7 giornate di campionato. La sconfitta casalinga contro il Sassuolo è già un brutto ricordo per i nerazzurri, che contro la Salernitana hanno vinto per 4-0 rimanendo in vetta alla classifica di Serie A con 18 punti, al pari dei cugini rossoneri.

Mattatore della serata Lautaro Martinez, che da subentrato ha messo a segno ben 4 gol, una cosa che non succede tutti i giorni. A dire il vero, il risultato è particolarmente penalizzante per la squadra di Paulo Sousa, che per almeno un’ora ha tenuto il campo molto bene, mettendo anche in serie difficoltà la retroguardia dell’Inter, soprattutto nel primo tempo, nonostante un avvio di marca nerazzurra.

Nel secondo tempo, con Lautaro Martinez al posto di Sanchez, è tutta un’altra Inter, che sfrutta al meglio gli errori in copertura della Salernitana, realizzando anche tre marcature di pregevole fattura (una è arrivata su calcio di rigore). Insomma, qualche incertezza dovuta alle scorie del Sassuolo, ma una volta messa la partita in discesa, la squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato la cattiveria e la solidità che l’avevano contraddistinta nelle primissime battute del campionato.