La Regione Lombardia, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A, ha annunciato un bando straordinario volto a sostenere progetti ideati da associazioni, società sportive dilettantistiche ed Enti del Terzo Settore attivi nel campo sportivo. Questa iniziativa, denominata “Sport e Giovani: crescere insieme,” mira a promuovere il benessere e l’attività giovanile nella regione.

Le richieste di finanziamento potranno essere presentate entro l’11 dicembre 2023.

Il bando punta a sviluppare centri di aggregazione per i giovani in tutto il territorio lombardo, offrendo programmi di attività sportive, educative e sociali completamente gratuite. Questi centri mirano a identificare e valorizzare i talenti giovanili, fornendo loro opportunità di crescita e sviluppo.

Attraverso l’attività sportiva, il bando mira a creare nuove opportunità ed esperienze che incoraggino i giovani a partecipare attivamente alla vita della comunità. Lo sport diventa uno strumento per sensibilizzare alla cittadinanza attiva.

Il bando promuove la collaborazione tra associazioni sportive per creare o consolidare reti educative e di supporto per i giovani in Lombardia. Questa sinergia tra organizzazioni mira a offrire migliori servizi e opportunità per i giovani.

Un obiettivo chiave è avvicinare i giovani alla vita sociale, incoraggiandoli a partecipare attivamente alla comunità e ad acquisire un senso di responsabilità civica.

I beneficiari di questi progetti saranno giovani tra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano o lavorano in Lombardia, con particolare attenzione ai giovani NEET, coloro i quali non studiano, non lavorano e non cercano un’occupazione, e a coloro che provengono da territori con diffusi disagi sociali ed economici.

Il bando è rivolto ad Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) ed Enti del Terzo Settore con sede legale o operativa in Lombardia. Per partecipare, è necessario presentare un progetto che coinvolga almeno altri due partner. Tra questi partner, è obbligatoria la presenza di almeno un Comune che contribuisca al progetto con un finanziamento.

Il contributo massimo assegnato per ciascun progetto sarà pari all’80% del suo valore totale, fino a un massimo di € 50.000,00 per un periodo di attività di 12 mesi.

Questo bando offre un’opportunità straordinaria per le organizzazioni sportive e del Terzo Settore di contribuire al benessere e allo sviluppo dei giovani lombardi, promuovendo la partecipazione attiva e la coesione sociale attraverso lo sport e le attività connesse.