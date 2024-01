Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: approvato il disciplinare per la realizzazionee gestione

Si aggiunge un tassello importante all’iter per la realizzazione delle colonnine di ricarica di auto elettriche sul territorio comunale.

Dopo l’approvazione dell’elaborato cartografico riguardante la rete di infrastrutture ora la Giunta di Cinisello Balsamo ha integrato l’atto con una nuova decisione che riguarda i principi di localizzazione, l’iter autorizzativo e la regolamentazione per il concessionario.

La proposta progettuale prende spunto e si ricollega al Programma regionale sulle azioni specifiche per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, tra cui rientrano le misure che favoriscono la mobilità elettrica. Il Comune di Cinisello Balsamo, da parte sua, ha innanzitutto individuato le postazioni sul territorio per la ricarica elettrica, circa una quarantina di punti scelti tenendo conto degli interscambi con il trasporto pubblico locale, dei luoghi di interesse (presidi sanitari, impianti sportivi e altri poli attrattori) cercando anche al contempo di garantire l’omogeneità delle infrastrutture all’interno dell’intero territorio.

La decisione della Giunta dà quindi il via libera agli uffici competenti nella definizione di tutti gli atti successivi e conseguenti, ovvero la predisposizione di apposita gara tramite manifestazione di interesse e le pubblicazioni di rito consultabili sul sito del Comune.

A completamento di quanto stabilito, ora arriva l’integrazione riferita ai principi di localizzazione delle infrastrutture in coerenza con l’elaborato cartografico già approvato, l’iter autorizzativo, che prevede anche la periodica presentazione di proposte di installazione attraverso avvisi per la manifestazione di interesse, l’installazione previa presentazione di specifica istanza per l’occupazione di suolo pubblico; gli obblighi a carico del concessionario, le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica, le modalità d’uso e i requisiti minimi di interoperabilità, nonché il sistema di vigilanza e controlli.

”Dopo aver avviato da circa un mese, il servizio di car sharing, arriveranno anche le infrastrutture di ricarica elettrica per veicoli elettrici o ibridi plug-in. Come da programma procediamo nell’iter articolato per dotare Cinisello Balsamo della necessaria rete di ricarica per auto elettriche, tenendo conto, sempre più, della crescente esigenza rilevata sul nostro territorio. Abbiamo individuato circa 40 postazioni distribuite in tutta la Città, sia in centro che in periferia. Ora l’auspicio è che gli operatori economici Interessati alla realizzazione e gestione di tali infrastrutture di ricarica, rispondano positivamente alla manifestazione di interesse pubblicata. Il progetto messo in atto è perfettamente inserito ed in linea con gli obiettivi che questa Amministrazione si è posta: una modernizzazione ed efficientamento della mobilità sostenibile del nostro Comune”. Ha così commentato il Vice Sindaco con delega alla Mobilità Giuseppe Berlino.

Comune di Cinisello Balsamo