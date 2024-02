Tm Moto Steels Dr Jack | Internazionali d’Italia MX 2024

Il tracciato di Mantova ha ospitato l’ultimo atto degli Internazionali d’Italia MX 2024.

E’ stata una domenica molto impegnativa per piloti e mezzi, le piogge cadute nei giorni prima della gara hanno reso il terreno del Nuvolari molto pesante. Nelle prove cronometrate del mattino sia Yago Martinez che Brando Rispoli hanno mostrato un’ottima velocità. Nel suo gruppo della MX2 Yago ha fatto registrare il quarto tempo, Brando il terzo del suo gruppo della 125.

Per Yago lo start di gara uno è stato molto buono e gli ha permesso di insediarsi subito a ridosso dei primi cinque. Per più di metà gara ha mantenuto la sesta posizione, poi negli ultimi giri un problema tecnico prima lo ha rallentato e poi costretto al ritiro.

La seconda manche è partita bene, al primo giro era già in nona posizione. Questa volta Yago ha fatto ancora meglio scalando la classifica lottando fino all’ultimo giro. Al traguardo ha colto una buonissima sesta posizione.Per lui questi Internazionali si sono chiusi con il 19° posto finale nella MX2 ma si sono visti miglioramenti rispetto a Riola, adesso si tratta di continuare a lavorare per fare un ulteriore passo avanti.

La sfortuna oggi si è accanita su Brando che nelle manche della 125 partiva come uno degli uomini più veloci in pista. Nella prima manche è scattato bene dal cancelletto ed al primo passaggio è transitato in sesta posizione. Poi ha dovuto rallentare e tornare ai box al terzo giro.

In gara due si è subito inserito nella top ten, poi dopo un piccolo errore ha ripreso la gara intorno alla quindicesima posizione per risalire fino alla 12° alla bandiera a scacchi. Brando ha finito questi Internazionali in 15° posizione ma rimane la consapevolezza che il suo passo sia tra i migliori del lotto.

Adesso qualche settimana di pausa prima dei prossimi impegni agonistici. Il team si preparerà per affrontare la prima prova dell’Italiano Pro Prestige, sempre a Mantova, il 16 e 17 Marzo.

YAGO MARTINEZ: “Fine settimana positivo per me e per la squadra a Mantova.

Stiamo ancora guardando al Mondiale ma questo è stato un buon allenamento, un passo avanti, è la strada da seguire. Quarto nelle prove cronometrate del mio gruppo, che mi ha dato una buona posizione in griglia.

Alla prima gara ho accusato dolori agli avambracci e non ho potuto guidare come avrei voluto, in ogni caso non abbiamo concluso la gara per problemi tecnici su cui stiamo già lavorando affinché non si ripetano in futuro. Seconda manche con un sesto posto con due cadute nel mezzo. Adesso sappiamo dove dobbiamo migliorare, abbiamo qualche settimana per essere al top. Arrivederci alla prossima”.

BRANDO RISPOLI: “È stato un weekend difficile a Mantova, iniziato bene con un terzo tempo del mio gruppo e quinto totale. In gara uno dopo una buona partenza mi sono dovuto ritirare per un problema meccanico, mentre nella seconda manche dopo un brutta partenza, sono risalito fino alla sesta posizione, poi una caduta al secondo giro mi ha fatto retrocedere a metà gruppo e ho finito solo 12°. Rimane un po’ di amaro in bocca perché il potenziale per il podio c’era, un po’ di sfortuna ci ha frenato. Continuiamo a lavorare per essere pronti agli impegni che contano. Ringrazio Ivano Zanatta, Simone Lorenzoni, Robin Caldelli, Brian Tiso e un ringraziamento speciale va a Gastone Serafini, ci rivedremo in pista.”.