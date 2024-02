VFT Racing in Australia per il primo appuntamento stagionale della WorldSSP

Il team Vft racing, diretto da Fabio Menghi, è pronto ad affrontare la nuova stagione del Campionato Mondiale Supersport 2024.

Dopo la lunga pausa invernale il mondiale delle derivate dalla serie e pronto ad accendere i motori per un’altra lunga ed avvincente stagione. Nell’iconico tracciato di Phillip Island, andrà in scena il round inaugurale della Superbike, in cui il VFT Racing sarà al via nella categoria supersport con il giovane pilota spagnolo Yeray Ruiz, al suo debutto in sella alla Yamaha YZF-R6 del team romagnolo.

La gara che si disputerà nel week-end, è stata preceduta da due giorni di test in cui Ruiz ha lavorato molto perprendere confidenza con il tracciato e la moto. Questo è stato l’ultimo test di Yeray e gli altri piloti, per affinare il setup e prepararsi per l’inizio della stagione.

Si inizia venerdì alle 10:30 locali, 0:30 ora italiana con le prime prove libere.

Yeray Ruiz: “Non vedo l’ora di scendere in pista per affrontare il primo round australiano. Nella solo giornata di test abbiamo lavorato molto per capire la pista e trovare il giusto feeling. Questo fine settimana rappresenta per noi l’inizio di una sfida entusiasmante, e sono fiducioso che, con il duro lavoro e la passione che ci contraddistingue, faremo grandi cose. Ringrazio gli sponsor e tutti coloro che ci sostengono”