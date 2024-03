Sabato 9 marzo 2024 – A meno di un mese dell’inizio della stagione il Barni Spark Racing Team completa la formazione di piloti che sarà impegnata nel Campionato Italiano Velocità. Nella classe Superbike, insieme a Michele Pirro, ci sarà ancora Alberto Butti.

Il pilota che ha debuttato lo scorso anno con il team bergamasco raccogliendo 72 punti in campionato e conquistando il nono posto nella classifica assoluta. Nove di questi punti sono stati determinanti per regalare al Barni Spark Racing Team il 14° titolo di team campione nel Campionato Italiano Superbike.

Classe 1993 di Erba (CO), Alberto vanta una lunga esperienza e prima di approdare nel Barni Spark Racing Team ha partecipato anche alla Coppa del Mondo FIM Superstock, al National Trophy 1000 e alla Pirelli Cup, vinta nel 2022 con una Ducati.

Le dichiarazioni di Alberto Butti, #30

“Sono contento di poter proseguire il percorso con Barni. Il primo anno mi è servito per adattarmi alle gomme Dunlop e alla Ducati, nella prossima stagione l’obiettivo è quello di fare uno step in avanti e migliorare i risultati. Non vedo l’ora di iniziare! Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che mi hanno permesso di proseguire questo progetto. Ci vediamo in pista!”

Il commento di Marco Barnabò

“Con Alberto abbiamo raggiunto un accordo per proseguire il lavoro che abbiamo iniziato nel 2023, sono convinto che con un anno in più di esperienza con questa moto e queste gomme possa migliorare le sue prestazioni. La scorsa stagione il suo apporto è stato determinante per vincere la classifica riservata ai team della Superbike, per questo abbiamo deciso di schierare un secondo pilota e confermarlo nel nostro box”.