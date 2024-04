Federico Danova pronto al salto nel TCR Italy con MM Motorsport

E’ Federico Danova il volto nuovo di MM Motorsport nel TCR Italy. La squadra bergamasca capitanata da Emanuele Alborghetti e Gianna Aiello continua a investire sulla linea giovani e schiera in questa stagione il quarto – quasi – 18enne. Allevato tra le fila della MM Driving Academy, per Danova, che sarà al via con una Honda Civic FK7, si tratta del debutto nel mondo TCR, che lo vedrà esordire a soli 17 anni.

“Non vedo l’ora di salire in auto! Sono davvero contento di questa opportunità che si è concretizza a ridosso della prima gara. Conosco bene la squadra e i ragazzi, sono cresciuto con loro e, grazie alla MM Driving Academy, ho potuto ‘staccare’ la mia prima licenza da pilota. Ho guidato la Honda in passato, avrei voluto fare qualche test in più ma almeno conosco già la pista. Dovrò solo riprendere un po’ dimestichezza con la mia Civic e la sua potenza.” ha commentato Danova, protagonista lo scorso anno del Clio Cup Italia.

Questa sarà la decima stagione da corsa di Federico, che ha iniziato nel 2014 come pilota di mini moto per poi passare nel 2018 ai kart. Nel 2022, a soli 16 anni, l’approdo alla MM Driving Academy, per prepararsi al meglio al salto in auto. “Sarà tutto nuovo per me, voglio solo fare esperienza e provare a ottenere un buon risultato. La Top10 sarebbe un sogno, così come riuscire a salire sul podio dell’Under25, che quest’anno è ben affollata.”

“Siamo orgogliosi e molto felici di avere con noi Federico. L’abbiamo visto crescere e ne conosciamo bene il suo valore. Lo scorso anno ha mostrato ottimi spunti di velocità, quest’anno la sfida è sicuramente più impegnativa ma saremo tutti li con lui pronti a sostenerlo.” ha commentato Emanuele Alborghetti, Team Principal di MM Motorsport. “Federico è il terzo pilota della nostra Academy a scendere in pista, viene da un anno di apprendistato che lo ha già visto sfiorare il podio con le Clio. Sono sicuro che saprà farsi valere, è giovane, deve imparare ma saprà stupire.”

Danova raggiunge così il coetaneo Jacopo Cimenes sullo schieramento del TCR Italy, ma il weekend di Misano vedrà MM Motorsport fare il grande debutto nel mondo GT, con i due 18enni Rosario Messina e Mattia Raffetti al volante della Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2.