La 6h di Spa attende Matteo Cressoni

Archiviata la 4h Le Castellet valida per l’European Le Mans Series, Matteo Cressoni è pronto per disputare la 6h di Spa-Francorchamps, terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2024 dopo la 1812km del Qatar e la 6h di Imola.Il nostro connazionale è pronto per tornare in LMGT3 nel Mondiale con la nota Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #60 schierata dal team Iron Lynx e condivisa con Claudio Schiavoni e Franck Perera, pilota ufficiale del marchio bolognese.

Il tridente insegue un risultato nella prima metà dello schieramento nella serrata classe riservata alle auto GT. La tappa nelle Ardenne sarà una sfida oltremodo importante per la compagine tricolore, il tradizionale round belga del Mondiale sarà infatti l’ultima corsa prima della leggendaria 24h Le Mans che si terrà tra meno di cinquanta giorni.

Matteo Cressoni e tutti i protagonisti del paddock del FIA WEC si stanno quindi già preparando per la competizione automobilistica più importante al mondo, ogni dettaglio può fare la differenza visto l’altissimo livello presente quest’anno nel FIA WEC.

Il nostro connazionale ha affermato in una nota alla vigilia della trasferta in Vallonia: “ Siamo pronti per l’ultimo test in pista prima della 24h Le Mans. Adoro correre a Spa, è sempre speciale tornare a correre in questa mitica pista. Il meteo, come accaduto a Imola, può essere una variabile da tenere in considerazione. In ogni caso ci siamo preparati al meglio per questo round, non vedo l’ora di accendere il motore ed iniziare il fine settimana, ”.

Il week-end della 6h di Spa-Francorchamps inizierà ufficialmente giovedì con le due prove libere, rispettivamente previste alle 11.30 ed alle 17.30. Venerdì, dopo la FP3 indetta alle 11.00, sarà la volta delle qualifiche alle 14.45, mentre sabato 11 maggio la competizione scatterà alle 13.00. Come sempre la battaglia contro il cronometro per la pole e la gara verranno proposte in diretta per l’Italia sulla piattaforma Discovery +.