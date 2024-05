Il Ducati Lenovo Team torna in Spagna questo fine settimana per affrontare il Gran Premio Monster Energy di Catalogna, sesto appuntamento della stagione MotoGP 2024.

Ad ospitare l’evento sarà il Circuit de Barcelona – Catalunya, che lo scorso anno vide sia Francesco Bagnaia che Enea Bastianini costretti al ritiro in gara a seguito di due brutti incidenti distinti. Il Campione del Mondo in carica fu vittima di un terribile highside che, nonostante la spaventosa dinamica, non gli lasciò gravi conseguenze, ma solo forti contusioni. Fu invece più sfortunato il compagno di squadra Bastianini che dopo la caduta riportò una frattura al polso sinistro e alla caviglia sinistra costringendolo poi a saltare i tre appuntamenti successivi.

Forti di un terzo e quarto posto rispettivamente nell’ultimo GP di Francia, Bagnaia e Bastianini arrivano al Montmeló decisi a riscattarsi e ad essere nuovamente tra i protagonisti in lotta per le prime posizioni. Dopo i primi cinque appuntamenti della stagione, Pecco è secondo nel Mondiale mentre Enea occupa la quarta posizione, a pari punti con il terzo classifica Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP).

Ducati, che finora ha ottenuto quattro successi al Montmelò, tra cui la prima vittoria in MotoGP della Desmosedici GP con Loris Capirossi nel 2003, occupa invece la prima posizione nella classifica costruttori. Il Ducati Lenovo Team è invece il comando della classifica team con 180 punti.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 2° (91 punti)

“Così come in Francia, anche al Montmeló siamo stati sfortunati nel 2022 e nel 2023, ma quest’anno spero vada diversamente. L’ultimo fine settimana a Le Mans è stato complessivamente positivo anche se in gara ci è mancato qualcosa rispetto ai nostri avversari. Sarà importante quindi continuare a lavorare per riuscire ad essere ancora più competitivi. Rispetto a Le Mans, mi aspetto condizioni di grip molto diverse qui a Barcellona e ci saranno alcuni avversari molto veloci. In ogni caso, sono fiducioso e pronto a dare il massimo come sempre”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 4° (89 punti)

“Purtroppo, non ho dei bei ricordi di Barcellona dello scorso anno, visto l’incidente avuto in gara che mi ha poi costretto a saltare altri tre GP. Nonostante ciò, arrivo al Montmeló sereno e fiducioso: gara dopo gara riesco ad essere più veloce e sto migliorando costantemente. Abbiamo una buona base dalla quale partire per impostare il lavoro del fine settimana e l’obiettivo è quello di continuare a lottare per le prime posizioni”

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista venerdì 24 maggio alle ore 10:45 locali (GMT +2.00) per la prima sessione di prove libere del GP di Catalogna.

Gran Premio Monster Energy de Catalunya al Montmelò: informazioni del circuito

Paese: Spagna

Nome: Circuit de Barcelona – Catalunya

Giro veloce: Zarco (Ducati), 1:39.939 (167,7 km/h) – 2021

Record del circuito: Bagnaia (Ducati), 1:38.639 (169,9 km/h) – 2023

Velocità massima: A. Espargaro (Aprilia), 356,4 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 4,6 km

Durata della gara sprint: 12 giri (55,2 km)

Durata della gara: 24 giri (111,1 km)

Curve: 14 (6 a sinistra, 8 a destra)

Risultati 2023 del Gran Premio Monster Monster Energy de Catalunya al Montmelò

Podio: 1° A. Espargaro (Aprilia); 2° Viñales (Aprilia), 3° Martín (Ducati)

Pole Position: Bagnaia (Ducati), 1:38.639 (169,9 km/h)

Giro più veloce: Viñales (Aprilia), 1:40.343 (167 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Desmosedici GP

Numero di gara: 1

GP disputati: 196 (91 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 30 (20 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Vittorie Sprint: 4

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 25 (18 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Enea Bastianini

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 23

GP disputati: 175 (54 x MotoGP, 33 x Moto2, 88 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2021 (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Qatar 2014 (Moto3)

Vittorie: 11 (5 MotoGP + 3 Moto2 + 3 Moto3)

Prima vittoria GP: Qatar 2022 (MotoGP), Andalusia 2020 (Moto2), San Marino 2015 (Moto3)

Pole position: 11 (2 MotoGP + 9 Moto3)

Prima pole: Austria 2022 (MotoGP), Catalogna 2015 (Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Moto2 2020)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2° (91 punti)

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) -4° (89 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (170 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (180 punti)