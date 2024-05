Edoardo Cappello torna nel TCR Italy con la joint venture

E’ un ritorno denso di passione e velocità quello di Edoardo Cappello nel TCR Italy sull pista di casa di Pergusa. Il gentleman driver catanese torna sulla griglia della serie tricolore che l’ha già visto vincitore in gara nel 2018 e poi protagonista nel 2022. Cappello sarà al via con la Honda Civic FK7 gestita da Ottomotorsport con il supporto di MM Motorsport e dividerà il box con il rookie di lusso Jacopo Cimenes.

Quello di Pergusa è un back to back per il pilota siciliano che proprio sulla pista di Enna ha inziato la sua carriera 30 anni fa. “E’ un sogno che si avvera, avevo davvero tanta voglia di tornare nel TCR Italy e farlo sulla pista di casa è semplicemente magnifico. Sono fermo da un po’, dovrò togliere un po’ di ruggine ma farò leva sulla mia conoscenza della pista.”

“Ho iniziato a correre qui 30 anni fa nell’indiavolato Trofeo Nissan Micra, una serie in cui scie, sportellate e sorpassi erano il pane quotidiano.” ha commentato Cappello, gentleman driver dal piede pesante che dopo una lunga e importante gavetta nel kart, è poi diventato protagonista della pista – Campione Under23 del Trofeo Micra e race winner del TCR Italy – e delle gare in salita, dove si è imposto anche nel TIVM. “L’obiettivo è tornare a padroneggiare una TCR, quest’anno ho in mente un programma selezionato di gare nell’Italy e in salita, tutte con la Honda.”

“Dopo un anno e mezzo di stop non ho idea di dove potrò posizionarmi, il campionato è ulteriormente cresciuto di livello, al massimo farò come al solito: fatica in qualifica, poi proviamo a recuperare in gara con rimonte e sorpassi. Così da casa sono tutti più felici!” scherza Cappello, che ha ereditato la passione per le corse dal papà e dal nonno, entrambi protagonisti delle gare in salita. “La nostra professionalità è la passione, le corse per me sono un’occasione per stare bene e sfidare se stessi. Avere poi tecnici al mio fianco con cui basta uno sguardo per capirsi è fondamentale, soprattutto per chi come me intende le corse ancora alla vecchia maniera.”

“Avere con noi Edoardo è un immenso piacere, in passato ha già dimostrato quanto vale e dove può arrivare. La vittoria al Mugello parla da se. Collaboreremo con Ottomotorsport per dare a Edo una Civic velocissima, al resto ci penserà lui. Ne sono sicuro.” ha commentato Emanuele Alborghetti, che con Gianna Aiello è al timone di MM Motorsport.

Il weekend del TCR Italy di Pergusa è in programma nel weekend del 7 e 8 giugno, ma la scuderia di Bergamo sarà in pista già questo fine settimana, con il secondo appuntamento del Campionato Italiano GT in programma a Imola che vedrà impegnata la Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO II affidata alle sapienti mani di Rosario Messina e Mattia Raffetti.