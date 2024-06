A Misano si scrive la storia: l’Evan Bros Racing Yamaha Team e Carrasco in pista per il primo round del nuovo campionato mondiale femminile FIM

Pronti a vivere un momento storico. Il fine settimana alle porte è infatti destinato a scrivere una pagina di storia, dato che sul tracciato di Misano andrà in scena il round inaugurale della prima edizione del campionato del mondo femminile FIM. L’Evan Bros Racing Yamaha Team sarà parte integrante di questo memorabile evento, avendo tra l’altro tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista, insieme alla sua pilota Ana Carrasco.

L’avventura del binomio del resto è iniziata nel migliore dei modi, con la pilota spagnola capace di chiudere davanti a tutte la due giorni di test svolta a Cremona a metà maggio. Ora però è tempo di fare sul serio, nel tracciato di casa dell’Evan Bros Racing Yamaha Team, e dove Carrasco può già vantare due successi in WorldSSP300.

Il weekend di gara si articolerà con un unico turno di prove libere il venerdì mattina, al quale seguirà nel pomeriggio la Superpole. Sabato e domenica sarà il momento delle prime due storiche manche, entrambe alle ore 11.50 CET e sulla distanza di 12 giri. La Superpole e le due gare saranno trasmesse live sul canale Youtube del campionato – @WorldWCR – e su Sky Sport MotoGP, canale 208.

ORARI DEL WEEKEND (CET) – WorldWCR

Venerdì

09.00 – 09.25 FP

13.25 – 13.50 Superpole

Sabato

09.30 – 09.40 Warm Up

11.50 – Gara 1 (12 giri)

Domenica

09.20 – 09.30 Warm Up

11.50 – Gara 2 (12 giri)

Ana Carrasco

“Non vedo l’ora di scendere in pista per la prima gara della stagione del nuovo campionato mondiale femminile FIM, dopo una preseason. Penso che sia io che il team abbiamo lavorato molto bene nel corso dell’inverno, quindi mi sento pronta. Misano è un tracciato che amo: sarà importante lavorare nel modo giusto da venerdì, dato che non abbiamo tanto tempo a disposizione in pista e dobbiamo sfruttarlo al meglio, soprattutto per preparare la moto. Sono molto carica per questo inizio di stagione e spero di divertirmi il più possibile”.

Fabio Evangelista (Team Principal)

“Per prima cosa voglio ringraziare Ana per aver pensato a noi l’anno scorso, quando il progetto WorldWCR ha iniziato a prendere forma: ha riposto tanta fiducia in noi e questo ci motiva. L’entusiasmo per una nuova avventura ci ha convinto ad unire le nostr forze con quelle di Ana, e già dai test si è creato un ottimo rapporto. Ora vogliamo dimostrare il nostro valore in pista, a partire dal primo turno di prove di questo storico weekend”.