A Sachsenring l’ultimo appuntamento per Ducati Lenovo Team

Non c’è tregua per i team e i piloti della MotoGP, che a meno di sette giorni dal GP dell’Olanda tornano in pista questo fine settimana in Germania per il nono e ultimo appuntamento del Mondiale prima della pausa estiva.

Reduce da un fine settimana a dir poco perfetto ad Assen, che lo ha visto ottenere la pole firmando il nuovo record del circuito per poi vincere sia la gara Sprint che il GP domenicale (segnando anche il nuovo giro più veloce in gara), Francesco Bagnaia arriva al Sachsenring determinato ad accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta della classifica generale. Il vincitore degli ultimi tre gran premi disputati in Catalunya, Italia e Olanda, si trova infatti ora a soli 10 punti di svantaggio dall’attuale leader del Mondiale Jorge Martín (Pramac Racing). Inoltre, sarà un fine settimana speciale per il Campione del Mondo in carica che, questa domenica, raggiugerà quota 200 Gran Premi nel Motomondiale.

Anche il compagno di squadra Enea Bastianini, autore di una straordinaria rimonta domenica che lo ha visto ottenere il terzo gradino del podio dopo essere partito con il decimo tempo, arriva al Sachsenring con l’obiettivo di essere ancora una volta tra i protagonisti in lotta per le prime posizioni. Dopo i primi otto appuntamenti della stagione, il pilota riminese occupa la quarta posizione in Campionato, a soli 6 punti dal terzo classificato Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP).

Ducati, che ha ottenuto in totale 10 podi, tra cui due vittorie, e 5 pole position sul tracciato tedesco, si mantiene salda al comando della classifica costruttori con 122 punti di vantaggio sul secondo classificato. Il Ducati Lenovo Team occupa invece la prima posizione nella classifica riservata alle squadre.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 2° (190 punti)

“Questo fine settimana sarà l’ultimo GP prima della pausa estiva e spero di poter chiudere questa prima parte della stagione al meglio. Siamo reduci da tre fine settimana molto positivi, dove ci è mancata solamente la vittoria nella Sprint di Barcellona, ed in Olanda è stato tutto perfetto. Lo scorso anno in Germania, Martín era andato veramente forte, ma anche noi eravamo riusciti ad essere più competitivi la domenica. Ora dobbiamo solo restare concentrati. I presupposti per continuare a fare bene ci sono e, se lavoreremo come abbiamo fatto finora, sono sicuro che riusciremo a fare bene anche questo fine settimana”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 4° (136 punti)

“Se guardiamo le statistiche, il Sachsenring è una pista dove Marc Márquez è stato sempre veloce e quindi mi aspetto che sia lui questo fine settimana l’uomo da battere. In ogni caso, sono fiducioso: il nostro setup di base sta lavorando bene quasi ovunque e veniamo da due Gran Premi positivi. Sono convinto che potremo fare bene anche in Germania. Daremo il massimo come sempre!”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista venerdì 5 luglio alle ore 10:45 locali (GMT +2.00) per la prima sessione di prove libere del GP di Germania.

Informazioni Circuito

Paese: Germania

Nome: Sachsenring

Giro veloce: Zarco (Ducati), 1:21.225 (162,7 km/h) – 2023

Record del circuito: Bagnaia (Ducati), 1:19.756 (165,6 km/h) – 2022

Velocità massima: Martín (Ducati), 304,2 km/h – 2022

Lunghezza del tracciato: 3.67 km

Durata della gara sprint: 15 giri (55.05 km)

Durata della gara: 30 giri (110.10 km)

Curve: 13 (10 a sinistra, 3 a destra)

Risultati 2023

Podio: 1° Martín (Ducati); 2° Bagnaia (Ducati), 3° Zarco (Ducati)

Pole Position: Bagnaia (Ducati) 1:21.409 (162,3 km/h)

Giro più veloce: Zarco (Ducati), 1:21.225 (162,7 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Desmosedici GP

Numero di gara: 1

GP disputati: 199 (94 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 33 (23 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Vittorie Sprint: 6

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 26 (19 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Enea Bastianini

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 23

GP disputati: 178 (57 x MotoGP, 33 x Moto2, 88 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2021 (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Qatar 2014 (Moto3)

Vittorie: 11 (5 MotoGP + 3 Moto2 + 3 Moto3)

Prima vittoria GP: Qatar 2022 (MotoGP), Andalusia 2020 (Moto2), San Marino 2015 (Moto3)

Pole position: 11 (2 MotoGP + 9 Moto3)

Prima pole: Austria 2022 (MotoGP), Catalogna 2015 (Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Moto2 2020)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) -2° (190 punti)

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 4º (136 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (278 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (326 punti)