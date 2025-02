Cinisello Balsamo si conferma città della corsa e del cammino. Questa settimana la Giunta comunale ha approvato la concessione di Patrocini per importanti eventi sportivi che si svolgeranno in città nei prossimi mesi.

Dopo l’evento di domenica 2 febbraio, con Cross per tutti, la corsa campestre organizzata dall’Atletica Cinisello con 2300 partecipanti di tutte le categorie (agonisti, amatori, esordienti e professionisti), il prossimo appuntamento sarà con i quadrangolari di atletica organizzati dalla C.B.A. Cinisello Balsamo Atletica. La data prevista per l’iniziativa è sfissata per il 1° marzo 2025 presso il Centro polisportivo dedicato a Gaetano e Paolo Scirea.

Il weekend che va dal 28 al 30 marzo 2025 in città tornerà il Cinisello Balsamo Running Festival, l’evento internazionale della corsa organizzata da Impossible Target con le diverse competizioni 10 km, 100 km, 100 miglia 6, 12, 24 e 48 ore. che coinvolge atleti da tutto il mondo, impegnati sul percorso del Centro Polisportivo di via Cilea, a cui si aggiunge la mitica 12×1 ora competizione a squadre amatoriale.

Il 5 aprile 2025 sarà la volta di una manifestazione di atletica leggera rivolta ad atleti diversamente abili sempre organizzata dalla CBA Atletica.

Il 6 aprile 2025, infine, la XX edizione della StraCiniselloBalsamo organizzata da ASD Donatori Sangue Cinisello Balsamo, un evento ludico-sportivo che, anno dopo anno, è diventato un appuntamento irrinunciabile che vede anche la partecipazione delle scuole.

“Con entusiasmo rinnoviamo il nostro sostegno alle realtà sportive del territorio che si impegnano per offrire ai cittadini occasioni per praticare attività fisica all’aria aperta, promuovendo nello stesso tempo uno stile di vita sano e attivo. Eventi di successo ed entrati a far parte della tradizione cittadina che rappresentano per tutta la Comunità anche momenti di condivisione e divertimento”, ha commentato l’assessore allo Sport Riccardo Malavolta.