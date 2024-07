A Donington Park per il quinto round WorldSBK e WorldSSP

Sarà lo storico circuito di Donington Park ad ospitare il quinto round del WorldSBK e del WorldSSP, i campionati ai quali il Kawasaki Puccetti Racing partecipa rispettivamente con Tito Rabat e Can Oncu.

Nel precedente appuntamento di Misano, le gare di casa per la squadra di Manuel Puccetti, in Superbike Rabat ha confermato i suoi costanti progressi sulla Ninja ZX-10RR KRT Factory Replica, che in Gara2 gli hanno permesso di conquistare due punti. In Supersport purtroppo due cadute hanno condizionato le gare di Oncu, che non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale e quello della sua moto.

La pista inglese è da sempre favorevole alle Kawasaki e se per il pilota spagnolo l’obiettivo è quello di terminare in zona punti, il giovane pilota turco può puntare al podio, su una pista dove a Maggio Can ha disputato e vinto una gara del campionato inglese Supersport.

Il circuito di Donington Park è stato costruito nel 1931. Dopo la seconda guerra mondiale l’attività riprese nel 1977. Nel 1985 vennero realizzati importanti lavori di ampliamento, con il nuovo tratto dietro al paddock (Melbourne Loop) che aumentò la lunghezza della pista dai precedenti 3.149 metri agli attuali 4.020 metri, con 7 curve a destra e 5 a sinistra, da percorrere in senso orario.

Il tracciato è caratterizzato da saliscendi e curve veloci, che obbligano i piloti a brusche frenate ed accelerazioni. Si trova all’interno di un anfiteatro naturale che favorisce la visione degli spettatori.

Questa la programmazione di gare e prove del quinto round SBK e SS sulle televisioni italiane di Sky Sport (Sky e Now).

Venerdì 12 luglio

Ore 11,25: WorldSBK FP1

Ore 15,55; WorldSBK FP2

Ore 17,00: WorldSSP Superpole

Sabato 13 luglio

Ore 12.00: WorldSBK Superpole

Ore 15,00: WorldSBK Race 1 (in diretta anche su TV8)

Ore 16,15: WorldSSP Gara1

Domenica 14 luglio

Ore 12,00: WorldSBK Superpole Race (in differita anche su TV8)

Ore 15,00: WorldSBK Race 2 (in diretta anche su TV8)

Ore 16,15: WorldSSP Gara1

Manuel Puccetti – “Sono contento di tornare a Donington Park, un circuito al quale siamo legati da ricordi felici. Alla luce di quanto abbiamo visto nei test e nel round di Misano sono convinto che in UK possiamo fare un buon lavoro anche questa volta. Oncu si è allenato molto e torna sulla pista dove ha recentemente vinto, anche se con una moto diversa, una gara del BSB Supersport. Rabat è reduce da una gara del ESBK disputata per allenarsi, e si presenta quindi pronto a questo appuntamento nel quale farà di tutto per proseguire i progressi evidenziati nelle ultime uscite”.

Tito Rabat – “La pista di Donington mi piace e sono contento di correrci questo round del WorldSBK. Qui piove spesso, ma nei recenti test svolti a Cremona abbiamo trovato un ottimo passo sul bagnato e quindi siamo pronti anche a questa possibilità. A Misano siamo migliorati molto ed abbiamo ridotto il gap nei confronti dei primi. Dobbiamo continuare così anche in Inghilterra”.

Can Oncu – “Gareggiare in Inghilterra è sempre una cosa speciale, sia per la pista che per il sostegno dei tifosi inglesi. A maggio ho corso una gara del BSB proprio su questa pista ed ho vinto, per cui cercherò di sfruttare la conoscenza del circuito. A Misano non siamo stati fortunati e quindi dobbiamo rifarci subito in questo weekend. Speriamo in un meteo favorevole, ma siamo pronti ad ogni evenienza”.