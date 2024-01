Manca poco più di un mese al primo round WorldSBK e WorldSSP 2024 che si disputerà a fine febbraio a Phillip Island in Australia, e per il Kawasaki Puccetti Racing è arrivato il momento di scendere in pista per valutare il lavoro svolto sulle moto nei mesi invernali. Sia i tecnici di Manuel Puccetti che i due piloti Can Oncu e Tito Rabat non hanno mai smesso di lavorare per prepararsi alla nuova stagione impegnativa ed interessante.

Reduce dall’intervento chirurgico che ha riguardato alcune sezioni del plesso brachiale danneggiate nell’incidente di Assen, Can Oncu e smanioso di tornare in sella alla sua Ninja ZX-6R con gli aggiornamenti 2024. Per il giovane pilota turco si tratta di riprendere confidenza con la sua moto e di ritrovare la sua piena forma fisica. Can svolgerà cinque giornate di test sul circuito di Jerez de la Frontera in Spagna dal 20 al 22 e successivamente dal 24 al 25 gennaio.

Tito Rabat potrà testare la KRT factory replica Ninja ZX-10RR con la quale disputerà la sua prima stagione completa con il Kawasaki Puccetti Racing, aggiornata secondo i nuovi regolamenti. Lo spagnolo non ha mai smesso di allenarsi e non vede l’ora di adattare il proprio stile di guida alla sua nuova Ninja. Per lui quattro giornate di test a Jerez de la Frontera dal 24 al 25 e a seguire all’Autodromo do Algarve di Portimao in Portogallo nelle giornate del 29 e 30 gennaio.

“La pausa invernale si sta per concludere e non vediamo l’ora di tornare in pista e di tornare a lavorare con i nostri piloti nei test invernali che precedono il primo round di Phillip Island. Avremo tante cose nuove da provare sia sulla moto di Oncu che su quella di Rabat. Can dovrà riadattarsi alla sua moto dopo l’intervento chirurgico ed i mesi di sosta forzata. Crediamo molto in lui e siamo certi di poter disputare un’altra stagione al top. Tito avrà a disposizione la KRT factory replica Ninja ZX-10RR che, anche grazie ai nuovi aggiornamenti regolamentari, gli permetterà di puntare stabilmente alla top ten. Il mio ringraziamento va alla Kawasaki ed a KRT per il supporto ottenuto”.