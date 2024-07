Europei Pista JRS/U23 – Titoli con inseguimento U23 e Anita Baima

Terzo giorno di gare agli Europei pista di Cottbus e ancora medaglie per la spedizione italiana che arricchisce il medagliere di due ori un argento e un bronzo.

Il primo titolo arriva dall’inseguimento a squadre uomini U23 che supera in finale il Belgio, raggiunto tra il secondo e terzo chilometro. Renato Favero, Luca Giaimi, Manlio Moro, Niccolò Galli e Samuel Quaranta completano così l’opera dopo le qualifiche di ieri (miglior tempo) e essersi sbarazzati della Germania nel primo turno di oggi con il tempo di 4’01”281, miglior riscontro della competizione.

Il secondo titolo continentale (il quinto di questa spedizione) lo conquista Anita Baima che in maglia iridata domina l’Eliminazione U23 senza apparire mai in difficoltà e regolando, nello sprint finale, la belga Laerke Expeels. Sul terzo gradino del podio sale la britannica Boothman.

Sempre nel settore endurance brilla l’argento di Jacopo Sasso (3’20”643). Nell’inseguimento individuale juniores si deve inchinare in finale al tedesco Paul Felix Petry (3’17”485). Settimo posto per Kevin Bertoncelli.

Tra le donne U23 il trenino formato da Sara Fiorin, Francesca Pellegrini, Federica Venturelli e Vittoria Grassi, dopo il quinto posto nelle qualifiche di ieri, questa mattina stampa il miglior tempo ed entra quindi nella finalina, dove supera la Polonia. Vittoria della Gran Bretagna davanti alla Svizzera. Da notare che il crono di 4’33”068 in finale è anche il secondo miglior tempo di questi Europei e avrebbe permesso alle azzurre di concorrere per l’oro se fatto ieri in occasione delle qualifiche.

Il bottino delle medaglie, dopo tre giorni di gare, parla di 5 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bron zo.

Le altre gare della giornata

INSEGUIMENTO INDIVIDUALE JUNIORES DONNE: Successo della tedesca Messemer. Settimo posto di Irma Siri, nono di Silvia Milesi.

VELOCITÀ DONNE JUNIORES: Matilde Cenci e Siria Trevisan escono agli ottavi, superate rispettivamente dalla belga Wolfs e dalla lituana Valiukevičiūtė

VELOCITÀ DONNE UNDER 23 – Beatrice Bertolini esce agli ottavi, superata dall’ucraina Alla Bilestska.

SCRATCH DONNE U23 – 12° posto per Sara Fiorin. Vince la spagnola Marina Garau Roca.

Europei Pista: le medaglie dell’Italia

ORO – Inseguimento U23: Federica Venturelli

ORO – Team Sprint Uomini U23: Stefano Minuta, Daniele Napolitano, Mattia Predomo

ORO – Inseguimento a squadre Juniores: Davide Stella, Christian Fantini, Ares Costa, Alessio Magagnotti e Eros Sporzon

ORO – Inseguimento a squadre Under 23: Renato Favero, Luca Giaimi, Manlio Moro, Niccolò Galli e Samuel Quaranta

ORO – Eliminazione Under 23 – Anita Baima

ARGENTO – Scratch Juniores: Chantal Pegolo

ARGENTO – Inseguimento U23: Manlio Moro

ARGENTO – Scratch Juniores: Davide Stella

ARGENTO – Inseguimento Individuale Juniores – Jacopo Sasso

BRONZO – Inseguimento a squadre donne juniores: Asia Sgavarato, Virginia Iaccarino, Linda Sanarini e Silvia Milesi

BRONZO – Team Sprint donne juniores: Erja Giulia Bianchi, Siria Trevisan e Matilde Cenci

BRONZO – Inseguimento a squadre Under 23: Sara Fiorin, Francesca Pellegrini, Federica Venturelli e Vittoria Grassi