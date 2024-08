Continua la presenza della Ninja nel paddock e sulle griglie di partenza del WorldSBK. Come parte integrante della sua strategia globale di marketing e di sensibilizzazione Ninja in corso, Kawasaki ha annunciato che nella prossima stagione il Kawasaki Puccetti Racing sarà responsabile della continuazione della presenza della Ninja Kawasaki nel WorldSBK 2025, con il pacchetto Ninja ZX-10RR già vincitore di gare e campionati.

Con questa azione strategica, Kawasaki sarà quindi più che mai impegnata nel WorldSBK sia con il marchio “Bimota by Kawasaki Racing Team” che con il marchio “Ninja ZX-10RR”, continuando a intrattenere gli appassionati di corse di tutto il mondo.

Schierare nel 2025 la Ninja ZX-10RR attualmente in gara con il Kawasaki Racing Team nel WorldSBK, rappresenta per il Kawasaki Puccetti Racing una nuova pietra miliare della propria storia. La squadra italiana sarà infatti il team ufficiale che manterrà la presenza Ninja sulla griglia di un campionato riconosciuto a livello mondiale, con un seguito enorme ed una grande portata di pubblico.

Nel 2024 il team di Reggio Emilia ha festeggiato i suoi vent’anni di gare con il marchio Kawasaki. Attualmente gareggia nel WorldSBK con il pilota Tito Rabat ed è ampiamente riconosciuto come una forza trainante nel WorldSSP. Annovera nel proprio albo d’oro importanti successi europei in Stock 600 e in Stock 1000, oltre a due titoli mondiali WorldSSP.

Inoltre, il team ha ottenuto ventitré vittorie in gara nella classe WorldSSP più due vittorie in gara e sedici podi fino ad oggi nel WorldSBK. Parlando della prossima stagione, un comprensibilmente felice Manuel Puccetti ha riflettuto sul viaggio agonistico del suo omonimo team: “A nome mio e del mio team, così come dei miei sponsor e della mia famiglia, vorrei esprimere quanto questo rappresenti per noi un onore ed un privilegio. Sin dai miei primi giorni nelle corse ho sempre apprezzato gli elementi che rendono vincente un pilota o un team. Ho iniziato a gareggiare su una moto di serie da 125 cc in una gara di Coppa Italia alla fine degli anni ’90 e nel 2002 ho compiuto il difficile passo, diventando proprietario di un team. Ho iniziato solo con un camion, alcune motociclette ed un gruppo fedele di sponsor. Partendo in questo modo abbiamo lavorato e lavorato per diventare quello che siamo ora; una squadra che può annoverare campionati mondiali, europei e nazionali al nostro attivo ed un record di successi che include oltre 120 podi. Nel 2025, schiereremo le attuali moto KRT Ninja ZX-10RR e posso solo dire che per me questo è un sogno che si avvera. State certi che faremo del nostro meglio per soddisfare le ambizioni dei fan della Ninja in tutto il mondo nella prossima stagione. Siamo davvero onorati”.

L’esperto pilota americano Garrett Gerloff si unirà al team Kawasaki Puccetti Racing sulla Ninja ZX-10RR per il 2025, portando con sé una comprovata capacità di podio e un desiderio incrollabile di ottenere risultati ancora più grandi.

Per Kawasaki, Shigemi Tanaka, Direttore generale, Divisione marketing e vendite, Kawasaki Motors, Ltd. ha spiegato quale sia la filosofia alla base dell’ultima strategia WorldSBK:

“Manuel ha una combinazione unica di esperienza, risultati ed entusiasmo ed il suo record di successi è la prova tangibile della sua tenacia e professionalità. Il team Kawasaki Puccetti Racing sta già lavorando a stretto contatto con KRT nell’attuale campionato WorldSBK e quindi i canali di comunicazione sulle tematiche relative al WorldSBK sono saldamente consolidati e produttivi. Per Kawasaki, è importante mantenere una presenza nel WorldSBK con il nostro marchio Ninja. Con il nostro supporto al Kawasaki Puccetti Racing e tramite il trasferimento in prestito delle nostre risorse e delle Ninja ZX-10RR Factory possiamo mostrare pubblicamente il nostro apprezzamento nei confronti del Kawasaki Puccetti Racing ed essere certi che il marchio Ninja continuerà a svolgere un ruolo significativo nel paddock del WorldSBK.”