La MotoGP raddoppia lo spettacolo al Misano World Circuit con l’introduzione in calendario del Gran Premio dell’Emilia-Romagna – dal 20 al 22 settembre – e Ducati non perde la grande occasione di offrire ai suoi appassionati la possibilità di tingere nuovamente di Rosso il circuito italiano, dopo i weekend da sogno vissuti insieme al World Ducati Week 2024 e al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

In occasione del GP dell’Emilia-Romagna è confermato l’allestimento della Tribuna Ducati e i biglietti per sostenere i campioni di Borgo Panigale in un momento decisivo per le sorti del Campionato Mondiale MotoGP sono già disponibili sul sito Ducati.com.

La Tribuna Ducati di Misano garantisce una perfetta visuale sulla Curva del Carro (Tribuna coperta C), uno dei punti più spettacolari del circuito romagnolo, permettendo di assistere a numerose azioni di sorpasso. Come successo per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, i tifosi hanno la possibilità di acquistare il ticket valido sia per il sabato che per la domenica, oppure il biglietto giornaliero che consente l’ingresso nella sola giornata di domenica.

Per tutti i Ducatisti che acquistano i biglietti della Tribuna Ducati sono previsti una serie di servizi e benefit per vivere un’esperienza indimenticabile . Dall’accesso libero alla tribuna in ogni momento, alla comodità del parcheggio moto e auto riservato*, fino al servizio di guardaroba per l’abbigliamento tecnico. Inoltre, gli appassionati riceveranno in omaggio il “Kit del tifoso”.