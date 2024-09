Il Ducati Lenovo Team ancora in pista a Misano per il GP dell’Emilia-Romagna

Il Campionato Mondiale Moto GP torna a far tappa sul Misano World Circuit Marco Simoncelli per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2024. Dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini disputato quindici giorni fa, il tracciato romagnolo ospiterà anche il GP dell’Emilia-Romagna, il quale aprirà la penultima tripla dell’anno con il GP dell’Indonesia ed il GP del Giappone in programma nelle due settimane a seguire.

Francesco Bagnaia, secondo nel primo appuntamento di Misano, arriva sulla pista di casa motivato a tornare sul gradino più alto del podio in quello che per lui sarà anche il centesimo Gran Premio in MotoGP in sella alla Desmosedici GP. Dopo l’ultimo Gran Premio, il pilota del Ducati Lenovo Team occupa la seconda posizione in Campionato, a soli 7 lunghezze dal leader attuale Jorge Martín (Pramac Racing). Anche Enea Bastianini torna al Misano World Circuit con l’obiettivo di essere nuovamente tra i protagonisti, dopo che nel GP precedente aveva chiuso al terzo posto, alle spalle del compagno di squadra.

L’appuntamento sulla pista di casa in programma questo fine settimana potrebbe restare nella storia di Ducati per sempre. Nella giornata di domenica, la casa di Borgo Panigale potrebbe infatti ottenere il suo centesimo successo in MotoGP, oltre a poter avere il suo primo match point per la vittoria del quinto titolo costruttori consecutivo ed il sesto nella classe regina. I Ducatisti potranno vivere da vicino le emozioni del GP dell’Emilia-Romagna direttamente dalla Tribuna Ducati, alla Curva del Carro. I biglietti sono disponibili a questo link.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 2° (305 punti)

“Torniamo a correre a Misano per la seconda volta quest’anno, ma rispetto a due settimane fa le condizioni saranno piuttosto diverse. Ci saranno temperature più basse e arriviamo anche dopo una giornata di test. Rispetto a Misano 1 le mie condizioni fisiche sono migliori; quindi, partiremo con un vantaggio in più rispetto alla volta scorsa. Il GP dell’Emilia-Romagna sarà anche il primo appuntamento di una tripla: da qui in avanti la stagione assumerà un ritmo più veloce e il finale si avvicina perciò sarà ancora più importante fare bene in questa fase del Campionato”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 4° (250 punti)

“Correre sul proprio circuito di casa è sempre qualcosa di speciale e quest’anno abbiamo la fortuna di tornarci per la seconda volta. Rispetto al GP di due settimane fa, questo fine settimana troveremo temperature più basse e perciò anche le condizioni della pista saranno un po’ diverse. Nel test post-gara siamo riusciti a trovare una soluzione che mi ha permesso di essere veloce anche con la gomma media posteriore, che è ciò che ci è mancato a Misano 1 per poter provare a lottare per la vittoria. Vediamo come andrà questo weekend, ma in generale sono positivo”.

Informazioni Circuito di Misano – GP dell’Emilia-Romagna

Paese: Italia

Nome: Misano World Circuit – Marco Simoncelli

Giro veloce: M. Márquez (Ducati), 1:31.564 (166,1 km/h) – 2024

Record del circuito: Bagnaia (Ducati), 1:30.304 (168,4 km/h) – 2024

Velocità massima: Zarco (Ducati), 305 km/h – 2021

Lunghezza del tracciato: 4,226 km

Durata della gara sprint: 13 giri (54,93 km)

Durata della gara: 27 giri (114,1 km)

Curve: 16 (6 a sinistra, 10 a destra)

Risultati 2024

Podio: 1° Márquez (Ducati); 2° Bagnaia (Ducati), 3° Bastianini (Ducati)

Pole Position: Bagnaia (Ducati), 1:30.304 (168,4 km/h)

Giro più veloce: M. Márquez (Ducati), 1:31.564 (166,1 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Desmosedici GP

Numero di gara: 1

GP disputati: 204 (99 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 35 (25 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Vittorie Sprint: 7

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 27 (20 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Enea Bastianini

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 23

GP disputati: 181 (61 x MotoGP, 33 x Moto2, 88 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2021 (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Qatar 2014 (Moto3)

Vittorie: 12 (6 MotoGP + 3 Moto2 + 3 Moto3)

Vittorie Sprint: 1

Prima vittoria GP: Qatar 2022 (MotoGP), Andalusia 2020 (Moto2), San Marino 2015 (Moto3)

Pole position: 11 (2 MotoGP + 9 Moto3)

Prima pole: Austria 2022 (MotoGP), Catalogna 2015 (Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Moto2 2020)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2° (305 punti)

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 4° (250 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (463 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (555 punti)