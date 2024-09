Il Ducati Lenovo Team arriva in Indonesia per il quindicesimo appuntamento della stagione 2024

A meno di sette giorni dal GP dell’Emilia-Romagna, che ha visto Enea Bastianini conquistare la centesima vittoria di Ducati in MotoGP e la casa bolognese ottenere il suo sesto titolo Mondiale Costruttori, il Ducati Lenovo Team è già in Indonesia per affrontare questo fine settimana il quindicesimo appuntamento della stagione 2024.

Situato a sud dell’arcipelago indonesiano, il Mandalika Street Circuit ospiterà il Motomondiale per la terza volta e, nell’ultima occasione, è stato proprio il pilota della squadra bolognese Francesco Bagnaia a trionfare. Nell’edizione del GP dell’Indonesia dello scorso anno, il ventisettenne torinese era riuscito a conquistare una fantastica vittoria in rimonta dalla tredicesima posizione in griglia. Reduce da una caduta settimana scorsa a Misano, il Campione del Mondo in carica punta a riscattarsi e tornare a riaccorciare le distanze in classifica generale, che lo vede attualmente secondo, a 24 punti dall’attuale leader Jorge Martín (Pramac Racing).

Il compagno di squadra Enea Bastianini, fresco vincitore dell’ultimo GP disputato domenica scorsa a Misano, arriva a Mandalika In Indonesia con l’obiettivo di proseguire il suo trend positivo. Il pilota di Rimini che conta finora 8 podi tra cui 2 vittorie in questa stagione, occupa attualmente la terza posizione in classifica generale.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 2° (317 punti)

“Tornare a correre già questo fine settimana è sicuramente positivo: ci permette di lasciarci definitivamente alle spalle Misano per concentrarci esclusivamente su Mandalika. Correre qui e sempre speciale per il calore e la grande passione che hanno gli indonesiani per il nostro sport. Non sarà sicuramente un weekend semplice: qui il meteo è spesso imprevedibile, le temperature sono alte e le condizioni della pista non sono spesso ottimali, ma siamo comunque pronti ad affrontare qualsiasi condizione. Lavoreremo sodo per cercare di essere veloci fin da subito”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 3° (282 punti)

“Sono davvero contento di tornare a correre in Indonesia. È un paese dove il nostro sport è molto popolare e i tifosi sono appassionatissimi. Iniziare questo periodo di gare così intenso con la vittoria nel mio gran premio di casa è sicuramente qualcosa che mi infonde fiducia e motivazione, ma resto con i piedi per terra. Insieme alla mia squadra stiamo lavorando bene e gli obiettivi sono continuare in questa direzione ed essere costantemente in lotta per le prime posizioni. A Mandalika le condizioni della pista e le alte temperature non renderanno le cose semplici, ma faremo del nostro meglio come sempre.”

Il Ducati Lenovo Team scenderà in pista venerdì 27 settembre alle ore 10:45 locali (4:45 in Italia) per le prime prove libere.

Informazioni Circuito in Indonesia

Paese: Indonesia

Nome: Mandalika International Circuit

Giro veloce: Bastianini (Ducati), 1:30.906 (170,3 km/h) – 2023

Record del circuito: Marini (Ducati), 1:29.978 (172,0 km/h) – 2023

Velocità massima: Martín (Ducati), 316,7 km/h – 2023

Lunghezza del tracciato: 4,3 km

Durata della gara sprint: 13 giri (55,9 km)

Durata della gara: 27 giri (116,10 km)

Curve: 17 (6 a sinistra, 11 a destra)

Risultati 2023 in Indonesia

Podio: 1° Bagnaia (Ducati); 2° Viñales (Aprilia), 3° Quartararo (Yamaha)

Pole Position: Marini (Ducati), 1:29.978 (172,0 km/h)

Giro più veloce: Bastianini (Ducati), 1:30.906 (170,3 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Desmosedici GP

Numero di gara: 1

GP disputati: 205 (100 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 29 (19 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Vittorie Sprint: 8

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 28 (21 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Enea Bastianini

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 23

GP disputati: 182 (62 x MotoGP, 33 x Moto2, 88 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2021 (MotoGP), Qatar 2019 (Moto2), Qatar 2014 (Moto3)

Vittorie: 13 (7 MotoGP + 3 Moto2 + 3 Moto3)

Prima vittoria GP: Qatar 2022 (MotoGP), Andalusia 2020 (Moto2), San Marino 2015 (Moto3)

Pole position: 11 (2 MotoGP + 9 Moto3)

Prima pole: Austria 2022 (MotoGP), Catalogna 2015 (Moto3)

Titoli mondiali: 1 (Moto2 2020)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 2º (317 punti)

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 3° (282 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (500 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (599 punti)